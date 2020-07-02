Коронавирус в Воронеже, последние новости на 2 июля 2020: открытие спортобъектов, гостиниц и летних веранд

В Воронежской области заразились коронавирусом 7 754 человека. Выздоровели 4 326 пациентов. Накануне оперштаб сообщил о смерти еще трех воронежцев с Covid-19. Общее число жертв инфекции достигло 47 человек.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, по-прежнему не соответствуют нормативам. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,92 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 34,8% при норме 50%. Лучше всего обстоят дела с тестированием на 100 тысяч жителей: 200,4 (норма 90).

В Воронежской области значительно ослабили режим самоизоляции. Власти разрешили открыть летние веранды и террасы. Возобновят работу фитнес-центры и спортивные объекты при загрузке не более, чем на 25% от пропускной способности. Также воронежцы теперь могут заниматься спортом на открытых уличных площадках и стадионах. Сборные команды, профессиональные спортклубы и организации по спортподготовке вернуться к тренировкам. Возобновляются соревнования по игровым видам спорта, но без зрителей. Кроме того, открываются зоопарк и океанариум, снова заработают гостиницы. А вот требование самоизоляции для людей, приехавших в Воронежскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, отменили.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.