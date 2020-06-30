2020-06-30T13:33:27+03:00
Общество

Воронежцы просят установить во дворах спортивные тренажеры

Практически каждый пятый горожанин хотел бы видеть у своего дома современные площадки для игр и тренировок
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В нескольких дворах микрорайона Отрожка, расположенного в городском избирательном округе №1, в этом году появится новое спортивное оборудование. В частности, во дворе дома №30 по улице Богатырская установят детский игровой комплекс, качели, а также тренажеры для подростков и взрослых. Такие же новшества ждут жителей дома №12а по улице Электровозная, а также горожан из дома №100 по улице Калининградская.

С советом дома на Калининградской уже не первый год сотрудничает председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев.

- В 2018 году мы обратились за помощью к нашему депутату. Просили организовать нам современную детскую площадку. Наша уже устарела. Рядом два дома, прилегающий частный сектор, и все приходят сюда. Отказа мы не услышали, и в августе 2019 у нас установили новый комплекс для игр. Дети были в восторге, говорили, что у нас самая крутая и самая хорошая детская площадка. В 2019-ом мы вновь обратились к Владимиру Федоровичу на прием и попросили спортивные тренажеры. Их ждут не только подростки, но и взрослые, чтобы было, где заниматься, - рассказывает председатель совета дома №100 по улице Калининградская Ольга Митягина.

Впрочем, дети из дома №62 по улице Паровозная, или домов №34 и №36 по улице Богатырская вскоре смогу посоревноваться, чей двое лучше. Ведь у них также появится современное игровое оборудование.

Кстати, согласно опросу социологической службы «Ваше мнение», почти 20% воронежцев хотят, чтобы в их дворах появились спортивные площадки, еще 18,7% ждут установку детских игровых площадок.

Воронежцев волнуют и другие инфраструктурные вопросы. Например, больше всего респондентов спрашивают об обустройстве внутридворовых парковочных мест (27,7%), ремонте внутридворовых проездов (27,7%) и обустройстве зоны мусорных контейнеров (26,3%).

Актуальными остаются вопросы ремонта тротуаров (18,4%), опиловка аварийных деревьев (18,1 %), обустройство клумб, газонов, палисадников (17%),высадка саженцев деревьев (16,5%), установка или ремонт лавочек (15,6%) и обустройство уличного освещения (11,6%).

Олег Иванов

ИСТОЧНИК KP.RU

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