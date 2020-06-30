В домах-интернатах Воронежской области проголосовали по поправкам в Конституцию

30 июня - последний день предварительного голосования по поправкам в Конституцию. Чтобы разделить потоки людей и обеспечить безопасность их здоровья, была предоставлена возможность ответить «да» или «нет» изменениям в главный национальный документ в течение шести дней.

1 июля – «главный» день голосования. Все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Перерывы - только для дезинфекции помещений. Так что вы можете сделать свой выбор и в этот день, если еще не выразили свое мнение во время предварительного голосования, тем более, что специально для этого его сделали выходным.

Права есть у всех

Предварительное голосование было важно, чтобы все, кто хочет реализовать свое гражданское право, могли это сделать, но в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, не создавали очередей и скоплений людей . Специально для этого заранее организовали голосование, в том числе вне помещения и на придомовых территориях. При этом комиссия и наблюдатели гарантировали прозрачность процедур. Также были предусмотрены и другие варианты, чтобы максимально безопасно можно было отдать свой голос.

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В Воронежской области одними из первых сделали выбор сотрудники и проживающие домов-интернатов. Голосование проходило с соблюдением максимальных мер санитарной и эпидемиологической безопасности.

Дело в том, что с 20 апреля стационарные организации социального обслуживания с круглосуточным пребыванием перешли на особый режим работы - изоляцию. Чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией, пришлось ввести ряд ограничений. Однако проведение голосования по поправкам в Конституцию в режиме изоляции стало возможным благодаря сервису «мобильный избиратель», который позволяет выразить свое мнение вне зависимости от места регистрации, на любом другом участке.

Сегодня, как сообщают в Департаменте социальной защиты Воронежской области, в регионе работают 17 домов-интернатов для престарелых и инвалидов и 15 психоневрологических интернатов. Всего в них проживает более 4700 человек.

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Среди проживающих в интернатах психоневрологического профиля в голосовании принимают участие только дееспособные граждане. Это единственное исключение, в остальном право голоса есть у всех постояльцев, кто достиг 18 лет.

Важно оставаться социально активными

- Здорово, что была предусмотрена возможность для голосования людей в интернатах закрытого типа. Проживающим в них важно оставаться социально активными. Насколько я знаю, во многих учреждениях процедуру организовали под открытым небом, в специальных шатрах, в соответствии с действующими противоэпидемическими требованиями - это беспрецедентный шаг. Все для того, чтобы человек мог выразить свою позицию «за» или «против». Только так формируется доверие - это двустороннее движение. Каждый должен решить сам, что для него важно. Например, впервые в нашей Конституции мы говорим об общественном здоровье, о его формировании и сохранении. И это важно, как раз, для многих людей проживающих в домах-интернатах, - комментирует член Общественной палаты Воронежской области, руководитель АНО «Центр содействия профилактике социально значимых заболеваний «Ты не один» Наталья Коржова.

В нынешней редакции главного национального документа прописано: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». При том бесплатно, если речь идет о государственных учреждениях. Так в чем же суть новых формулировок? Обратите внимание, что появляются два основных определения «доступная» и «качественная» - именно такой должна стать наша медицина. И когда речь идет о здоровье, это весомые аргументы. Ведь кому нужна пусть и бесплатная, но несвоевременная помощь?

Впервые хотят узаконить и необходимость создания условий для ведения здорового образа жизни. Это положение может коренным образом повлиять на социальную защиту наших интересов, вновь поднимет вопросы об окружающей среде и инфраструктуре. Ответственность за соблюдение этого пункта Конституции будет нести непосредственно правительство России.