2020-06-29T23:30:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 30 июня 2020: открытие летних веранд, возвращение туристов из Армении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 30 июня 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Больше четырех тысяч зараженных выздоровели.Больше четырех тысяч зараженных выздоровели.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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7 409 жителей Воронежской области заразились Covid-19. По данным на 30 июня, выздоровели 4 234 пациента, накануне окончили лечение всего шесть воронежцев. 41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, немного не дотягивают до необходимых. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,96 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 43% при норме 50%. Лучше всего обстоят дела с тестированием на 100 тысяч жителей: 201,2 (норма 90).

Власти сообщили, что на этой неделе в Воронеже могут разрешить работу летних веранд. Гостиничный бизнес, общественное питании и розничная торговля - наиболее пострадавшие от коронавируса сферы. Пока что в Воронеже работают только некоторые торговые точки, открытие террас и выносных столиков обсуждается.

28 июня в столицу Черноземья из Еревана прибыл второй рейс для россиян, которые не могли вернуться на родину из-за коронавируса: прилетели 100 человек из 13 регионов России. Среди них только шесть жителей нашего региона. Трое - из Воронежа, двое - из Семилукского района и один - из Рамонского. В обсерватор «Немецкая слобода» отправили на изоляцию пятерых, так как у себя дома они не могли ее соблюсти. Однако признаков ОРВИ ни у кого из пассажиров не обнаружили.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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