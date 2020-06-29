Коронавирус в Воронеже, последние новости на 29 июня 2020: число зараженных и выздоровевших, показатели для второго этапа ограничений

Количество заразившихся Covid-19 в Воронежской области превысило семь тысяч. По данным к 29 июня, инфекцию выявили у 7 224 человек. Выздоровели 4 228 пациентов, накануне окончили лечение восемь воронежцев. 41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, до сих пор не соответствуют нормам. Коэффициент распространения инфекции - 0,97 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 42,9% при норме 50%. Лучше всего обстоят дела с тестированием на 100 тысяч жителей: 201,2 (норма 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.