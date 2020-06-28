Коронавирус в Воронеже, последние новости на 28 июня 2020: количество зараженных превысило семь тысяч

В Воронежской области число заразившихся коронавирусом перевалило за семь тысяч. По данным к 27 июня, инфекцию выявили у 7 036 человек. Выздоровели 4 220 пациентов, накануне окончили лечение еще 46 воронежцев. 41 человек с подтвержденным Covid-19 скончался.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, понемногу стали улучшаться. Коэффициент распространения инфекции - 0,97 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 42,2% при норме 50%. Лучше всего обстоят дела с тестированием на 100 тысяч жителей: 206,1 (норма 90).

Как только в регионе объявят второй этап снятия ограничений, начнутся смены в детских лагерях. В этом сезоне заезды продлятся 14 дней. Персонал заселится также на две недели. Перед сменой у сотрудников возьмут тесты на коронавирус. Заполнять лагеря будут на 50%, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Вместо массовых общелагерных мероприятий будут проводить отрядные. Родительские дни отменят.

Власти сократили сроки согласования открытия летних веранд в Воронеже. Теперь разрешительные документы можно будет получить за семь дней, а не несколько недель. Однако когда веранды начнут работать, пока что не известно.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.