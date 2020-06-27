2020-06-27T14:14:19+03:00
Общество

Большинство «зумеров» и «миллениалов» из Воронежа старается регулярно откладывать

Несмотря на распространенное мнение о недостаточно серьезном отношении молодежи к личным финансам, представители поколений Y и Z оказались склонны к накоплениям
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже 57% «миллениалов» и 76% «зумеров», по собственному признанию, стараются откладывать деньги регулярно либо от случая к случаю. Эти показатели выше, чем в среднем по России: 52% «миллениалов» и 67% «зумеров» соответственно.

Исследование на тему накоплений провели компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» в преддверии Дня молодежи в 37 российских городах с населением более 500 тысяч. К поколению Z (зумерам) отнесены люди в возрасте 18–23 лет, к поколению Y (миллениалам) — 24–40 лет.

На вопрос «Как часто вам удается откладывать средства?» 52% представителей поколения Y ответили, что стараются это делать ежемесячно; 47% стремятся откладывать несколько раз в год. Среди поколения Z ежемесячно стараются откладывать 66% участников опроса, несколько раз в год — 33%. Больше всего миллениалов-накопителей живет в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В этих же трех городах проживает и большинство склонных к накоплению зумеров.

Отвечая на вопрос о целях накоплений, миллениалы сообщили, что в основном откладывают на поддержку детей (35% опрошенных) и путешествия (25%). Зумеры чаще всего копят на свою квартиру (44%), непредвиденные обстоятельства (20%), отдых и путешествия (17%).

Поколение Z больше откладывает наличные деньги — так поступают 58% опрошенных из этой группы. Рублевыми депозитами пользуются 10% зумеров и 39% миллениалов. Интерес к вложениям в ценные бумаги у поколения Z и Y выражен почти одинаково: у 9% и 10% соответственно.

Если зумеры захотят инвестировать, а не только хранить наличные деньги, то будут готовы вкладывать сбережения в инструменты фондового рынка на 2,5 года. Желающие инвестировать миллениалы готовы вкладываться на меньший срок — 1,5 года. Инвестиции онлайн приветствуют по 11% зумеров и миллениалов.

Миллениалы больше склонны копить в автоматическом режиме: каждый пятый заявил, что для него было бы удобным автоматическое списание накоплений с зарплатного счета. Среди зумеров, многие из которых пока не имеют постоянной работы и зарплатной карты, такой способ менее популярен (12%). В вопросе удобства накоплений оба поколения солидарны в том, что сбережения важно формировать часто, но некрупными суммами.

Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев:

«Результаты исследования показали, что большинство российской молодежи старается откладывать деньги регулярно либо от случая к случаю, но предпочитают хранить деньги в кошельке или на депозитах. Мы думаем, что по мере развития финансовой грамотности молодые россияне будут готовы вкладываться также и в инвестиционно-накопительные инструменты. Например, накопительное страхование жизни от «Сбербанк страхование жизни» позволяет копить в комфортном режиме и одновременно обеспечивает человека страховой защитой на весь срок действия договора. Индивидуальные инвестиционные счета с доверительным управлением и паевые инвестиционные фонды от «Сбербанк Управление Активами» — хорошие понятные инструменты для начинающего инвестора. Мы уже видим, что доля молодых клиентов, пользующихся продуктами блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, постепенно растет».

Приложение

Участники опроса, которые стараются делать накопления (учтены варианты ответов «стараемся регулярно откладывать» и «откладываем от случая к случаю»)

Зумеры

.

.

Миллениалы

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Нетёсов: «При проведении голосования по поправкам обеспечена открытость и прозрачность всех процедур»
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
Новости 24
Худрука воронежского Камерного театра задержали на суде по делу «Седьмой студии»
Под Воронежем задержали пьяного водителя, когда он проехал на красный
Поймали воронежца, который ночью выхватил у девушки рюкзак с 10 тысячами
Воронежский ресторатор голым фото умоляет открыть кафе и летние веранды
На выходных в Воронеже будут ремонтировать 8 улиц
Мэр Воронежа Вадим Кстенин: в городе сократили сроки согласования на открытие летних веранд
В Воронеже за сутки выздоровели после коронавируса 46 человек
Жительница Воронежа хотела продать дачу, а лишилась 130 тысяч рублей
Филармония отметит с воронежцами День молодежи
Под Воронежем мопед вылетел на встречку и врезался в фуру
"Коронавирусные" показатели в Воронежской области понемногу улучшаются
В Воронеже число заболевших коронавирусом перевалило за 7000
Владимир Нетёсов: «При проведении голосования по поправкам обеспечена открытость и прозрачность всех процедур»
26 июня в Воронежской области зафиксировали 41-ю смерть от коронавируса
Воронежцы попросили перенести колесо обозрения и детские площадки в парке «Дельфин» подальше от жилых домов
С 29 июня в Воронеже заработают фонтаны
Жильцы воронежской многоэтажки задыхаются от трупного запаха в подъезде
В начале июля откроют движение по воронежскому участку трассы "Дон" в обход Павловска
В Воронежской области снова продлили режим самоизоляции, но открыли парки
Сбитый машиной лисенок, которого выхаживают воронежцы, пошел на поправку
В Воронеже нашли мотоциклиста, сбившего 16-летнего подростка и сбежавшего
Кассационный суд признал увольнение воронежской чиновницы в связи с утратой доверия законным
В 2020 году уже 44 воронежца заразились ветряной оспой