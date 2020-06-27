Большинство «зумеров» и «миллениалов» из Воронежа старается регулярно откладывать

В Воронеже 57% «миллениалов» и 76% «зумеров», по собственному признанию, стараются откладывать деньги регулярно либо от случая к случаю. Эти показатели выше, чем в среднем по России: 52% «миллениалов» и 67% «зумеров» соответственно.

Исследование на тему накоплений провели компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» в преддверии Дня молодежи в 37 российских городах с населением более 500 тысяч. К поколению Z (зумерам) отнесены люди в возрасте 18–23 лет, к поколению Y (миллениалам) — 24–40 лет.

На вопрос «Как часто вам удается откладывать средства?» 52% представителей поколения Y ответили, что стараются это делать ежемесячно; 47% стремятся откладывать несколько раз в год. Среди поколения Z ежемесячно стараются откладывать 66% участников опроса, несколько раз в год — 33%. Больше всего миллениалов-накопителей живет в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В этих же трех городах проживает и большинство склонных к накоплению зумеров.

Отвечая на вопрос о целях накоплений, миллениалы сообщили, что в основном откладывают на поддержку детей (35% опрошенных) и путешествия (25%). Зумеры чаще всего копят на свою квартиру (44%), непредвиденные обстоятельства (20%), отдых и путешествия (17%).

Поколение Z больше откладывает наличные деньги — так поступают 58% опрошенных из этой группы. Рублевыми депозитами пользуются 10% зумеров и 39% миллениалов. Интерес к вложениям в ценные бумаги у поколения Z и Y выражен почти одинаково: у 9% и 10% соответственно.

Если зумеры захотят инвестировать, а не только хранить наличные деньги, то будут готовы вкладывать сбережения в инструменты фондового рынка на 2,5 года. Желающие инвестировать миллениалы готовы вкладываться на меньший срок — 1,5 года. Инвестиции онлайн приветствуют по 11% зумеров и миллениалов.

Миллениалы больше склонны копить в автоматическом режиме: каждый пятый заявил, что для него было бы удобным автоматическое списание накоплений с зарплатного счета. Среди зумеров, многие из которых пока не имеют постоянной работы и зарплатной карты, такой способ менее популярен (12%). В вопросе удобства накоплений оба поколения солидарны в том, что сбережения важно формировать часто, но некрупными суммами.

Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев:

«Результаты исследования показали, что большинство российской молодежи старается откладывать деньги регулярно либо от случая к случаю, но предпочитают хранить деньги в кошельке или на депозитах. Мы думаем, что по мере развития финансовой грамотности молодые россияне будут готовы вкладываться также и в инвестиционно-накопительные инструменты. Например, накопительное страхование жизни от «Сбербанк страхование жизни» позволяет копить в комфортном режиме и одновременно обеспечивает человека страховой защитой на весь срок действия договора. Индивидуальные инвестиционные счета с доверительным управлением и паевые инвестиционные фонды от «Сбербанк Управление Активами» — хорошие понятные инструменты для начинающего инвестора. Мы уже видим, что доля молодых клиентов, пользующихся продуктами блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, постепенно растет».

Приложение

Участники опроса, которые стараются делать накопления (учтены варианты ответов «стараемся регулярно откладывать» и «откладываем от случая к случаю»)

Зумеры

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Миллениалы