В Воронеже предпринимателям рассказали, как получить финансирование от Фонда содействия инновациям

Начинающие предприниматели, малые и даже средние предприятия, если они занимаются перспективными разработками или создают новые технологичные продукты, знают насколько важно, чтобы в их проекты верил кто-то еще. Даже самый многообещающий расчет, если работать в одиночку, может не привести к результату.

- Технологическое предпринимательство нужно нашей стране. Понятно, что одного желания инноваторов недостаточно, чтобы реализовать перспективные идеи. Важно, чтобы предприятия, тем более, если они в начале своего пути, находили партнеров, в том числе готовых поддерживать идеи финансово. Даже действующему бизнесу, чтобы вывести новый продукт на рынок, пригодилась бы такая опора. Поэтому и нужно пользоваться теми мерами поддержки, которые существуют в России, - отмечает директор ассоциации «ТехСтарт» Алексей Сухочев.

16 июня на базе воронежского центра «Мой бизнес» прошел вебинар от ассоциации «ТехСтарт», посвященный как раз привлечению финансирования по программам Фонда содействия инновациям.

Тропа уже проложена

У воронежских предприятий есть позитивный опыт: в 2020 году по итогам десятого отбора по программе «Коммерциализация» дирекция Фонда содействия инновациям рекомендовала к финансированию 4 заявки из нашего региона. В общей сумме они получили 71,5 млн рублей.

Все участники в той или иной мере воспользовались новой услугой центра «Мой бизнес» по комплексному сопровождению технологических проектов. Оно включает консультирование, помощь в защите интеллектуальной собственности, подготовке бизнес-плана, разработке стратегии для получения финансирования.

- За полгода центр «Мой бизнес» стал для предпринимателей Воронежской области - информационной и дискуссионной площадкой. Наши эксперты готовы консультировать по юридическим и финансовым вопросам, в том числе по вопросам привлечения ресурсов для реализации инновационных проектов, - отметила начальник отдела развития субъектов малого и среднего предпринимательства центра «Мой бизнес» Наталья Чумак.

То есть «тропа», можно сказать, уже проложена: так почему, если у вас есть достойное начинание, не воспользоваться ей?

Фонд содействия инновациям работает в разных направлениях: вовлекает молодежь в инновационную деятельность, поддерживая стартапы на самых ранних стадиях, помогает расширению бизнеса, поддерживает экспортно-ориентированные компании и даже социальное предпринимательство.

Весь спектр, по которому осуществляется сотрудничество, трудно перечислить, ведь зачастую работа ведется в индивидуальном порядке. Например, в Фонде не так давно услышали бизнес-сообщество и расширили фронт работ по направлениям «спорт» и «городская среда». Главное, что требуется от предпринимателя: «сказать новое слово в бизнесе, технологиях, производстве».

За идеей должна быть база

Как правило, грант выделяют перспективным компаниям на срок от 12 до 24 месяцев в зависимости от конкурса. Можно получить до 20 млн рублей. При этом, конечно, необходимо доказать свое стремление реализовать инициативу - софинансированием. Из собственных средств или средств инвестора нужно не менее 30%. Но, согласить, это не так много, когда речь идет о развитии собственного дела.

- Когда пришла пора расширять сферу работ, встал вопрос о привлечении финансирования со стороны. Инвестора я нашел в виде Фонда содействия инновациям. Мое предприятие получило 2 млн рублей. Поэтому надо пытаться. Но тут важно понимать, что если вы слету без подготовки заполните заявку на грант, то велики шансы, что вам ее не одобрят. Ведь оценка проекта зависит не только от его качества, но и от того, как он был представлен. Привлечение средств - это определенная технология, которой нужно обучаться, - поделился опытом директор ООО «Старт 19» Александр Романов.

В рамках видеоконференции участникам рассказали о программах Фонда содействия инновациям, условиях участия, критериях оценки и отчетности. Предприниматели получили ценные замечания и рекомендации, которые позволят доработать проект и соответственно увеличить шансы на получение финансирования. Если вы пропустили вебинар, то можете посмотреть запись - в ней вы наверняка найдете ответы на ключевые вопросы.

Проблема для небольших предприятий может возникнуть с «упаковкой» проекта. Держать собственного аналитика или юриста под такие проекты под силу не каждому. Поэтому если у вас есть инновационные идеи, и вам необходимы инвестиции на их реализацию, помните, что самые смелые проекты могут получить поддержку в воронежском центре«Мой бизнес».

Олег Иванов