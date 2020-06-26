Коронавирус в Воронеже, последние новости на 26 июня 2020: больше половины зараженных выздоровели

У 193 жителей Воронежской области за минувшие сутки выявили Covid-19. Всего в регионе заразились коронавирусом 6 846 человек. Выздоровели 4 174 пациентов, 26 июня окончили лечение еще 109 воронежцев. 40 человек с подтвержденной инфекцией скончались.

Яндекс.Статистика.

Среди зараженных в регионе - 1185 медработников. При этом только 50 из них получили выплаты в связи с заболеванием при выполнении должностных обязанностей. Остальные случаи признали не страховыми.

Что касается показателей, определяющих возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, то 26 июня коэффициент распространения Covid-19 равен 0,98 (норма 0,8). Свободный коечный фонд для лечения зараженных коронавирусом: 38,6% (норма 50%). Ситуация должна улучшиться с вводом в эксплуатацию 29 июня новой инфекционной больницы. А вот проблем с тестированием на 100 тысяч жителей нет: 210,3 при норме 90.

В то же время губернатор заявил, что в ближайшее время облравительство может принять решение о работе новых объектов экономики и здравоохранения.

Напомним, в Воронежской области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.