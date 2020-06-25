Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в Воронежской области

С 25 июня, в течение 7 дней, можно будет прийти на избирательный участок и проголосовать за изменения в Конституцию или против них. К такой форме пришлось прибегнуть из-за эпидемиологической обстановки. Важно избежать большого скопления людей - поэтому было решено разделить потоки. Однако какой бы не было форма комиссия и наблюдатели обязаны обеспечить тайну голосования и прозрачность процедур.

Как узнать время?

В Воронежской области будут работать 39 территориальных и 1738 участковых избирательных комиссий. Дополнительно образовано 7 участков для голосования в местах временного пребывания. Также созданы условия для голосования тех, у кого нет регистрации по месту жительства - в Борисоглебске, Россоши и Советском районе Воронежа.

Так, с 25 июня по 1 июля можно прийти на свой участок и проголосовать там с 8 утра до 20:00, 25 и 26, а также 29 и 30 июня с 8:00 до 13:00 будет проходить голосование вне помещения. Также в эти дни с 18:30 до 20:00 организовано голосование на придомовых территориях.

27 и 28 июня голосование на придомовых территориях будет организовано с 10:00 до 13:00. Следите за информационными стендами - там обязательно появится все необходимая информация.

А место?

Напомним, для тех, кто не может выйти из дома по тем или иным причинам, но хочет выразить свою позицию, предусмотрено бесконтактное голосование на дому. Оно так же проводится с 25 по 30 июня. Чтобы проголосовать на дому необходимо обратиться по телефону в участковую комиссию или направить обращение через портал «Госуслуги».

Если же вам нужно найти свой участок по месту регистрации, то это легко сделать, например, на сайте Конституция2020.рф или Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Участковые комиссии могут провести и выездное голосование в тех пунктах, где нет специального помещения. Речь идет, как правило, о небольших поселениях, с которыми затруднено транспортное сообщение. Фактически сама комиссия приедет к ним. Здесь также в полной мере обеспечат безопасность граждан.

Те, кто проживает не по месту регистрации, могли воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Заявление от них принимали в МФЦ, территориальной или участковой комиссии либо через портал «Госуслуги» до 21 июня.

Ответственность за свою Родину

- Каждый гражданин должен выразить свою позицию по поводу документа, который принимается на всероссийском форуме. Это возможность сказать власти: «Я с вами согласен» или «Я с вами не согласен». Это всегда важно. Тем более в вопросе, касающемся важнейшего конституционного права, - считает Заслуженный деятель искусства Российской Федерации Бронислав Табачников.

В Конституции до описания основ строя, прав, свобод и работы органов власти есть небольшое вступление, посвященное тому, что стоит за ключевым национальным документом: «общая судьба на своей земле», «общепризнанные принципы равноправия и самоопределения», «память предков», но главное - «ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями».

И если мы хотим, чтобы это были не просто красивые слова, сегодня нужно сделать свой выбор. Не важно, что вы скажете: «да» или «нет». Своим решением вы, как минимум, проявите любовь и уважение к Отечеству. Но что, быть может, еще важнее - вы успокоите самого себя. Ведь пройдет время, и как вы объясните тогда свое бездействие? Мы - многонациональный народ. И только когда слышны наши голоса, мы становимся нечто большим - нашей страной, Россией.

Максим НОВИКОВ