Воронежцам предлагают попробовать легкий сыр с насыщенным вкусом

За своим питанием, согласно последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), следит более половины россиян (60%). Кто-то прислушивается к советам врачей, другие подбирают себе различные диеты, но большинство понимает, что главная ценность - здоровая пища.

Если вы следите за своей фигурой, ведете здоровый образ жизни или из-за состояния организма вынуждены ограничивать себя в количестве калорий, присмотритесь к новинке от бренда «Вкуснотеево» - сыру «Сливочный Легкий». На 100 граммов этого сыра приходится всего 16,5 граммов жиров!

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При этом, несмотря на сниженную жирность, вкус сыра остается насыщенным сливочным , а консистенция - в меру плотная и с красивыми мелкими «глазками». На воронежском заводе «Молвест» долго работали над рецептурой и выпустили несколько опытных образцов. Благодаря грамотно подобранным заквасочным культурам вкус в итоге приобрел индивидуальную окраску.

Любой хозяйке, заботящейся о своей семье, важно знать, что технологии производства «Сливочного Легкого» соответствуют ГОСТу (Р 52686-2006).

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Готовый вид продукт от «Вкуснотеево» обретает на новой линии, оборудование для которой привезли из Франции и Италии. Об этом автоматизированном процессе мы недавно рассказывали.

Удобную упаковку «Сливочного Легкого» в 200 граммов вы уже можете найти на полках большинства популярных супермаркетов. Она должна быть знакома вам по серии сыров известного производителя, в которую также входят «Тильзитер», «Российский», «Калачеевский», Выдержанный, и традиционный «Сливочный».

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Даже если вы не считаете каждую калорию, то понимаете значение состава продукта и его пользу для организма. В современном темпе жизни не избежать перекусов или поздних ужинов, да и, признайтесь, завтрак мы хотели бы получить не только быстрый, но и легкий - во всех этих случаях качественный сыр практически незаменим. Да и почему бы не разнообразить свои гастрономические привычки? «Сливочный Легкий» отлично подойдет для нарезки в бутерброды, для канапе и салатов или для ваших кулинарных экспериментов.

Олег Иванов

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