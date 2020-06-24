2020-06-24T13:51:45+03:00
Общество

Фото с парада Победы в Воронеже 2020: грозная техника, медали ветеранов и улыбки женщин-гвардейцев

Показываем детали, которые могли не увидеть даже те, кто посетил торжественное шествие лично
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Вы можете рассмотреть детали парада как непосредственный участникВы можете рассмотреть детали парада как непосредственный участникФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

В Воронеже вернулись к плану проведения парада Победы 28 мая - тогда впервые прозвучало, что торжественный военный марш в честь 75-летия знаменательной даты состоится в нашем городе, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Всего 24 июня в парадном строе было около 3 тысяч участников: офицеры управления общевойсковой армии, смешанной авиационной дивизии ЗВО, курсанты Военно-Воздушной академии, представители силовых структур, кадеты, другие курсанты и юнармейцы. Впервые зрители могли увидеть в Воронеже военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

Если вы пропустили по тем или иным причинам парад Победы, «КП-Воронеж» подготовила для вас небольшой репортаж. Но еще мы хотели бы вам показать детали, которые могли не увидеть даже те, кто посетил торжественное шествие лично. Эти фото не нуждаются в комментариях.

Улыбка - главное украшение и оружие Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Улыбка - главное украшение и оружиеФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Идеальный строй Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Идеальный стройФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

В этот раз шествие продлилось несколько дольше обычного Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

В этот раз шествие продлилось несколько дольше обычногоФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Главные гости парада - конечно, наши ветераны Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Главные гости парада - конечно, наши ветераныФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

За этими наградами жизни многих людей Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

За этими наградами жизни многих людейФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Защитники Родины Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Защитники РодиныФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Современная техника вызвала оживление среди гостей парада Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Современная техника вызвала оживление среди гостей парадаФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Площадь Ленина - неизменная стартовая точка парада Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Площадь Ленина - неизменная стартовая точка парадаФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

На параде были представители различных силовых структур Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

На параде были представители различных силовых структурФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Впечатляет? Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Впечатляет?Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Такая техника защищает рубежи нашей Родины Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Такая техника защищает рубежи нашей РодиныФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Каждую деталь можно рассмотреть подробно Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Каждую деталь можно рассмотреть подробноФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Воронежцы с удовольствием фотографировали мощные машины Фото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

Воронежцы с удовольствием фотографировали мощные машиныФото: Константин Толоконников/Пресс-служба правительства Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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