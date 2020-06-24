2020-06-24T13:22:04+03:00
Общество

В Воронеже предприняли беспрецедентные меры безопасности для проведения парада Победы

Ветеранов, например, обеспечили маской, перчатками, санитайзером и водой
Олег ИВАНОВ
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Мэр Вадим Кстенин утром провел рабочее совещание и лично проконтролировал исполнение всех порученийМэр Вадим Кстенин утром провел рабочее совещание и лично проконтролировал исполнение всех порученийФото: с сайта мэрии Воронежа
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Из-за пандемии коронавируса в России было принято решение перенести грандиозное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня. В Воронеже были приняты беспрецедентные меры безопасности для защиты участников торжественного марша. Мэр Вадим Кстенин утром провел рабочее совещание и лично проконтролировал исполнение всех поручений.

Ночью сотрудники комбинатов благоустройства Ленинского и Центрального районов провели сплошную дезинфекцию - обработали ключевые места гипохлоритом натрия. А после нанесли на тротуары специальную разметку. Таким образом воронежцы, пришедшие на парад, могли соблюдать социальную дистанцию.

Но самым важным было позаботиться об основных гостях этого праздника - ветеранах. Участники Великой Отечественной войны 24 июня смогли увидеть парад Победы с традиционной трибуны на площади Ленина. Однако в этот раз им пришлось избежать близкого контакта с другими участниками: ветеранов рассадили через несколько кресел друг от друга. Все - для сохранности их здоровья.

Все места прошли обработку и были разграничены Фото: с сайта мэрии Воронежа

Все места прошли обработку и были разграниченыФото: с сайта мэрии Воронежа

На просмотр парада, к слову, ветеранов привезли в специально обработанных автомобилях. Этих пожилых людей, их сопровождающих, волонтеров и водителей заблаговременно протестировали на COVID-19. Кроме того, каждому ветерану предоставили пакет с маской, перчатками, санитайзером и водой.

Чтобы минимизировать скопление зрителей, увеличили количество мест для прохода. При этом все они были оснащены рамками металлодетекторов. Чтобы пройти, нужно было надеть маску и перчатки. Сотрудники Роспотребнадзора бесконтактно мерили температуру, и если у кого-либо из горожан были заметны признаки простуды, его просили не участвовать в мероприятии. Постфактум можно сказать, что принятые меры оказались достаточными, чтобы не возникло столпотворения, а все желающие смогли увидеть парад.

Отметим, что в параде Победы в Воронеже приняли участие более трех тысяч военнослужащих (в их числе впервые будут 103 женщины-гвардейцы) и около 110 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Обеспечение безопасности на параде Победы в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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