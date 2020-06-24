2020-06-23T23:54:30+03:00
Общество

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 24 июня 2020: количество зараженных, проведение парада Победы, окончание строительства больницы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 24 июня 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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6 259 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Общее количество выздоровевших составило 3640 человек, накануне 462 воронежца смогли победить Covid-19. Это число стало рекордным в регионе за время пандемии. Область заняла третье место в России по суточному приросту выздоровевших от коронавируса. Количество жертв инфекции достигло 31 человека.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, по-прежнему не соответствуют норме. Коэффициент распространения инфекции: 1 (норма 0,8). Свободный коечный фонд для лечения Covid-19: 31,6% (норма 50%). Тестирование на 100 тысяч населения: 209,2 (норма 90).

24 июня в Воронеже пройдет парад Победы. Для обзора жителям подготовили четыре территории: Кольцовский сквер с участками улицы Плехановской по четной стороне, территория у библиотеки им.Никитина с частью сквера имени Бунина, территория у Театра оперы и балета со сквером им.Пушкина и улица Плехановская от перекрестка с Кольцовской до перекрестка с Пушкинской.Обычно устанавливается 11 мест прохода на эти территории, но чтобы минимизировать скопление людей в этом году, количество мест будет увеличено до 20. Пускать будут только в масках и перчатках.

Новую инфекционную больницу на улице Ростовской сдадут в эксплуатацию 29 июня. Там уже поставили окна и двери, закончили отделку помещений. В завершающей фазе находится установка и подключение медицинского оборудования, идет оснащение помещений мебелью. Кроме того, стало известно, что за медцентром построят двухэтажный корпус городской БСМП №8. Там разместится административный блок, кабинеты приема врачей, в том числе, «узких» специалистов, небольшое отделение дневного стационара, аптека и антирабический центр.

Изменилось время вылета рейса из Еревана в Воронеж с россиянами, которые ранее не могли покинуть столицу Армении из-за коронавируса. Теперь самолет должен вылететь 28 июня в 15:10 по местному времени. Хотя раньше вылет борта NGT747 планировался на 23 июня. Все заявки на предварительную регистрацию пассажиров обещают автоматически перенести. Впрочем, когда организовывали первый подобный вывозной рейс, его также пришлось отложить. Сделали это без объяснения причин.

Напомним, в Воронежской области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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