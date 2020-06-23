Глава Воронежской митрополии поздравил Сергея Лукина с высоким званием почетного гражданина области

Глава Воронежской митрополии отметил, что эта высокая оценка стала признанием многогранных заслуг и многолетних созидательных трудов Сергея Лукина.

В поздравительном адресе, в частности, говорится: «Вы внесли весомый вклад в реализацию жилищной программы Воронежской области, с Вашим участием созданы современные крупные предприятия по производству строительных материалов.

.

Вы проводите большую общественную работу, оказываете поддержку значимым проектам, осуществляемым в нашем регионе.

Как член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Воронежской области Вы проводите активную законотворческую деятельность и вносите большой вклад в развитие парламентаризма.

Ваше служение многие годы подкрепляется делами милосердия и благотворительности. По Вашей личной инициативе и Вашим попечением в Воронеже возведен храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица», благоукрашаются Покровский собор и многие храмы Воронежской епархии, что свидетельствует о Вас как человеке, радеющем о благолепии Дома Божия.

Ваши многогранные труды на благо Воронежского края отмечены не только государственными, но и высокими церковными наградами».

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий пожелал Сергею Лукину «доброго здравия, крепости сил, помощи Божией и благословенных успехов в трудах на благо Воронежского края».

Напомним, что указ о присвоении Сергею Лукину звания «Почетный гражданин Воронежской области» был подписан губернатором Александром Гусевым 8 июня 2020 года. Церемония награждения состоится в первых числах июля.

Анастасия Осокина