В Воронеже после работ по консервации открылся памятник Великой Отечественной войне «Ротонда»

В церемонии приняли участие губернатор Воронежской области, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, мэр Воронежа Вадим Кстенин, депутат Государственной Думы, председатель Воронежского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко, представители администраций области и Воронежа, Воронежского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Перед началом торжественного митинга, посвященного открытию памятника, члены делегации возложили цветы к памятному знаку и почтили минутой молчания память всех погибших в Великой Отечественной войне.

Открывая митинг, губернатор Александр Гусев подчеркнул, что Ротонда – свидетельство тех трагических событий, которые пережила страна, и тех подвигов, которые совершил наш народ. Задача нынешних поколений – сохранить память о Великой Отечественной войне в умах и сердцах людей.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов подчеркнул, что День памяти и скорби – важная дата для жителей всей страны.

«Наша Родина свободна и независима благодаря нашим предкам, старшему поколению, которое прошло эту войну, победило, не сдалось, отстояло наши города. Мы, жители Воронежской области, гордимся тем, что один из памятников Великой Отечественной войны – Ротонда – сохранен. Это память о том, какой страшной ценой наша страна отстояла свою независимость. Сегодня важно, что мы помним свою историю, что люди, которые прошли эту войну, живы до сих пор, и очень важно, чтобы они передали память о тех днях будущим поколениям», – сказал Владимир Нетёсов.

Ротонда представляет собой уцелевшую часть четырехэтажного здания терапевтического корпуса областной клинической больницы, построенного в 1940 году. Это уникальный руинированный памятник, каких в мире насчитывается не больше 10, а в России подобные объекты сохранены только в Воронеже и Волгограде.

С июля 1942 года до освобождения Воронежа на территории областной клинической больницы велись ожесточенные бои. Во время боев здания больницы сильно пострадали. В начале 1960-х годов в ходе строительства нового больничного комплекса встал вопрос о сносе Ротонды. В 1965 году решением городского Совета Ротонда была сохранена как памятник Великой Отечественной войны.

В последние годы памятник начал разрушаться. Инициатором проведения работ по консервации Ротонды выступил депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко. В 2018 году был решен вопрос о финансировании консервации Ротонды. Выступая на церемонии открытия Ротонды, он отметил, что этот уникальный объект важен не только для жителей Воронежской области, но и для всех россиян. Он подчеркнул, что консервация Ротонды стала народным проектом, поскольку десятки воронежцев и воронежских предприятий перечисляли средства на его реализацию. Евгений Ревенко поблагодарил всех за участие в реализации проекта, а также передал воронежцам землю с места гибели в Сирии героя Российской Федерации Романа Филипова, воронежца, погибшего при выполнении боевого задания в 2018 году. Земля помещена в три гильзы от авиационной пушки.