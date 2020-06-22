Кому из воронежцев кипятить воду для купания на этой неделе
В Воронеже продолжаются летние ремонтно-профилактические работы на теплосетях. А в связи с ними продолжаются отключения горячей воды. Сегодня «Комсомолка» публикует список домов, которым придется терпеть коммунальные трудности на этой неделе.
Железнодорожный район
по 28 июня
Левобережный район
по 28 июня
по 29 июня
с 22 по 26 июня
Советский район
по 29 июня
по 29 июня
по 30 июня
Коминтерновский район
по 29 июня
с 22 июня по 5 июля
Ленинский район
по 26 июня
по 28 июня
Центральный район
по 25 июня
по 29 июня
Уточнить сроки отключения, а также посмотреть график на все лето можно на сайте воронежского филиала «Квадры».
ИСТОЧНИК KP.RU