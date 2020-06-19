2020-06-19T14:38:47+03:00
Общество

Мировой лидер по производству сельхозтехники свой первый российский завод построит в Воронежской области

В Рамонском районе будут собирать сеялки, почвообрабатывающие и другие агрегаты с использованием отечественных комплектующих
Татьяна МИСТЮКОВА
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В четверг, 18 июня, губернатор Александр Гусев принял участие в закладке камня в строительство будущего завода. Он станет первым в России для мирового производителя сельхозтехники – французской компании KUHN. Она занимается выпуском прицепного и навесного оборудования и кормосмесителей и дисковых косилок.

На заводе в Рамонском районе будут собирать наиболее востребованную у аграриев технику: зерновые и пропашные сеялки, почвообрабатывающие агрегаты, технику для опрыскивания, внесения удобрений и др. с использованием российских комплектующих.

Как сообщили в региональном правительстве, в год с трех линий будет максимально сходить по 500 машин. Также на площадке построят современные склады для хранения готовой продукции, запасных частей, профессиональный учебный центр, шоу-рум с экспозицией, а также испытательный полигон. На нем заводчане смогут демонстрировать свой товар, как говорят, в полевых условиях. Окончание строительства и запуск первой очереди по плану должны состояться в сентябре следующего года, а общий объем инвестиций в производство составит три миллиарда рублей.

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По словам Александра Гусева, продукция французской компании будет востребована в Воронежской области. Он отметил, что, несмотря на все трудности, экономическая деятельность в регионе восстанавливается и даже нарастает.

– Это позволяет нам делать оптимистичные прогнозы развития области в ближайшем будущем. Региональное правительство всегда уделяло много внимания инвестиционной активности, созданию благоприятного инвестклимата, – сказал губернатор.

Вместе с генеральным директором компании «Кун Восток» Андреем Манзюком он заложил символические первые кирпичи в основание нового предприятия. А после они подписали соглашение о сотрудничестве, которое в числе прочего поможет воронежским аграриям закупать на заводе высокотехнологичную сельхозтехнику на максимально выгодных условиях. Александр Гусев подчеркнул, что компания может рассчитывать на поддержку областных властей в любых вопросах.

Также выгоду могут получить и местные вузы по части стажировки и дальнейшего трудоустройства студентов. Например, компания уже активно сотрудничает с аграрным университетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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