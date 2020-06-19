Коронавирус в Воронеже, последние новости на 19 июня 2020: показатели смертности, спецрейс из Армении, несоблюдение масочного режима

5 258 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Общее количество выздоровевших составило 2 616 человек, накануне 219 воронежцев смогли победить Covid-19. По этому показателю мы находимся на шестом месте в стране (больше выздоровело в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Ленинградской областях). Количество жертв от коронавируса достигло 28 человек.

Смертность от коронавируса в регионе ниже, чем в России и ЦФО. Так, по данным к 19 июня, в Воронежской области этот показатель составляет 0,53% к числу выявленных случаев, в то время как по России - 1,37% и по ЦФО - 1,09%. Однако среди наших ближайших соседей есть регионы и с более приглядной статистикой. Например, в Липецкой области смертность от Covid-19 равна 0,34%, а в Тамбове и вовсе 0,29%. В то же время в Курске процент смертности равен 0,54, в Белгороде - 1,04, и в Орле - 1,12.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области проанализировали данные по заболеваемости жителей региона коронавирусом и пришли к выводу, что 39% заболевших не знают, где заразились, поскольку непосредственно с источником инфекции не контактировали. Из этого врачи заключили, что воронежцы просто не соблюдают масочный режим.

В столицу Черноземья организуют второй спецрейс из Еревана для наших соотечественников, которым ранее не удалось выехать из Армении из-за коронавируса. Вылет самолета NGT747 состоится 23 июня в 16:00 по местному времени. Новый перелет возможен только для граждан России из 19 регионов.

В Воронежской области коэффициент распространения инфекции в шаге от нормы. Он составляет 0,9, при норме 0,8. Второй показатель - свободный коечный фонд для лечения Covid-19 - тоже не дотягивает. К 19 июня его процентное соотношение - 28,8% при норме 50%. И третий показатель - тестирование на 100 тысяч жителей в регионе составил 203 (при норме 90).

Напомним, в Воронежской области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.