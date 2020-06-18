Мэрия предлагает воронежцам выбор: открыть проспект Революции, пока на нем еще идут работы, или потерпеть две недели

Мэрия Воронежа предложила горожанам самим сделать выбор, как ездить по проспекту Революции. Есть два варианта. Первый – открыть движение в ночь с 20 на 21 июня с учетом того, что какое-то время придется передвигаться на машинах по проспекту аккуратно и небыстро.

Стоит отметить, что движение по проспекту Революции на участке от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина было закрыто 1 июня. Все это время там проходят дорожные работы и ремонт инженерных сетей. К удивлению воронежцев под слоем асфальта на проспекте обнаружилась старинная мостовая. К 20 числу в мэрии пообещали, что будут выполнены все плановые работы (замена сетей теплоснабжения и укладка нижнего выравнивающего слоя асфальта). Тем временем, рабочие уже приступили к выравниванию люков и решеток, демонтажу старого бордюрного камня и установке нового и т.д. Только после этого дорожники уложат верхний слой асфальта.

- Проспект Революции готов к техническому открытию движения с 21 июня, но работы на нем продолжатся, и будут вызывать серьезные неудобства для горожан. Замена бордюрного камня вызовет сужение проезжей части. На перекрытом участке расположено около сотни люков, которые до укладки верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона будут существенного выше имеющегося полотна, - отметил Вадим Кстенин.

Часть этих работ не возможно произвести при открытом движении, поэтому рабочим придется трудиться на проспекте и ночью.

Второй вариант предполагает оставить закрытым проспект еще на две недели, в ходе которых водителям придется все еще пользоваться объездными путями. Однако за это время подрядная организация сможет быстрее выполнить работы по установке бортового камня, выровнять люки и уложить верхний слой асфальта.

Как поступить – открывать 21 июня или еще две недели подождать – мэрия предлагает решить самим воронежцам. Сделать это можно на официальной странице администрации Воронежа в социальной сети «Вконтакте».

– Голосование продлится до 14.00 субботы 20 июня. По его итогам мы сделаем так, как решат горожане. Если люди готовы потерпеть еще две недели перекрытия, чтобы не убивать подвеску машин об люки, продлим ограничения. Решат, что проспект нужно открыть с 21 июня – откроем, в таком случае прошу водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим. Тогда крышки люков для привлечения внимания будут покрашены в желтый цвет, – пояснил Вадим Кстенин.