2020-06-18T10:24:08+03:00
Общество

Поправки в Конституцию: где и когда можно проголосовать в Воронежской области

Сделать свой выбор можно будет как на участке, так и дома
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- Мы рассчитываем, что явка на голосование по поправкам в Конституцию в Воронежской области составит 65%. Это будет хороший показатель, - отметил 16 июня в прямом эфире председатель региональной Избирательной комиссии Сергей Канищев.

1 июля, а также с 25 по 30 июня, россиянам предстоит ответить «да» или «нет» изменениям в Конституцию. В нашей стране были приняты беспрецедентные меры, чтобы обеспечить безопасность граждан и дать возможность проголосовать каждому. Осталось лишь разобраться: где, когда и как мы можем сделать свой выбор.

Нужен только паспорт

1 июля большинство избирательных пунктов в Воронежской области откроется в 8.00 и закроется в 20.00. Участок по месту регистрации легко найти, например, на сайте Конституция2020.рф или Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Принять участие в голосовании могут все, кто достиг 18 лет. Исключение: люди, признанные судом недееспособными или находящиеся в местах лишения свободы. Достаточно будет предъявить паспорт или документ, заменяющий его, например, временное удостоверение личности.

Голосование до дня голосования

В течение 6 дней непосредственно до дня голосования, то есть с 25 до 30 июня, можно будет прийти на участок и сделать свой выбор. К такой форме пришлось прибегнуть из-за эпидемиологической обстановки. Важно избежать большого скопления людей.

В некоторых районах для безопасности и удобства развернут передвижные участки на свежем воздухе. Однако, какой бы ни была форма, комиссия и наблюдатели обязаны обеспечить тайну голосования и прозрачность процедур.

В Воронежской области территориальные избирательные комиссии установят индивидуальный график работы с 25 до 30 июня - но не менее четырех часов в день. Объявления о времени голосования должны появиться во всех поселениях.

Голосуем дома

- Если у человека нет возможности посетить избирательный участок, он вправе пригласить комиссию к себе на дом, - отметил Сергей Канищев.

Достаточно позвонить в комиссию, чтобы договориться об удобном времени для голосования. То есть никаких письменных заявлений не нужно. Оставить соответствующее обращение можно и через портал Госуслуг.

Комиссия приедет к вашему дому в обязательном сопровождении наблюдателей. Возможно и присутствие СМИ, если, вы, конечно, не против. Участнику выдадут специальный комплект: бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, защитную маску, перчатки, авторучку.

Члены комиссии и наблюдатели будут соблюдать необходимую дистанцию. Соответственно вы расписываетесь за полученный бюллетень, заполняете его и опускаете в переносной ящик.

Место жительства - не помеха

Если же вы прописаны в одном месте, а временно живете в другом, то вам поможет механизм «Мобильный избиратель». С 5 по 21 июня можно подать заявление для голосования по месту нахождения через Портал государственных услуг, МФЦ или территориальные комиссии. А с 16 по 21 июня такие заявления принимают и в участковых комиссиях.

Остались вопросы?

Если у вас все же возникнут дополнительные вопросы о том, как и где сделать свой выбор, вы можете позвонить в Избирательную комиссию Воронежской области по номеру +7(473) 277-55-41. Найти адреса и телефоны территориальных комиссий можно на официальном сайте (http://voronezh.izbirkom.ru/tik15/).

Также можно позвонить в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8(800) 200-00-20.

Максим НОВИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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