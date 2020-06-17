2020-06-17T17:27:02+03:00
Общество

КПРФ за Конституцию справедливости и народовластия

Альтернативное онлайн-голосование по поправкам в Конституцию на портале КПРФКонституция.рф
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В процессе подготовки пакета поправок в Конституцию в него не включили предложенные Коммунистической партией Российской Федерации 15 изменений Основного Закона, принципиально важных для трудового народа:

. - о национализации природных ресурсов и ключевых отраслей экономики;

- о снижении пенсионного возраста;

- о переходе к прогрессивной шкале налогов;

- о плате за коммунальные услуги в размере не более 10% семейного бюджета;

- о доступных для всех качественных бесплатных образовании и медицине;

- об установлении запрета высшим чиновникам и депутатам иметь имущество за рубежом; - о выборности судей и ряд других.

Поэтому КПРФ призывает граждан высказаться по предлагаемым поправкам. Голосовать «за» или «против» можно по каждой из них. На основании мнения людей КПРФ продолжит борьбу за Конституцию социальной справедливости и народовластия, за закрепление в Основном Законе России принципов социализма.

Следите за информацией на сайте обкома КПРФ http://www.kprf-voronezh.ru, на страницах «КПРФ-Воронеж» в социальных сетях.

Телефоны Воронежского обкома КПРФ: 206-50-16; 206-50-18, 206-50-19.

https://redvote.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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