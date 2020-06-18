Новые школы, детсады, дворы: какая работа была проделана в Воронеже в 2019 году

На 56 заседании Воронежской городской Думы глава города Вадим Кстенин отчитался перед депутатами о работе за 2019 год. В докладе мэр коснулся основных сфер жизни Воронежа: бюджета, социально-экономического развития, городского транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ, градостроительной политики, экологии и образования.

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Нужно сохранять заданный темп

В начале выступления Вадим Кстенин напомнил о реализации национальных проектов. В Воронеже в 2019 году построили 4 школы на 4650 мест, а в 12 школах внедрили целевую модель цифровой образовательной среды.

Появилось 6 новых детсадов на 1390 мест, из них - 604 для детей ясельного возраста. Еще город выкупил 4 встроенно-пристроенных детских сада на 720 мест, из них - 290 ясельных.

Построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и реконструировано футбольное поле, 6 детских школ искусств оснащены музыкальным оборудованием, инструментами и литературой.

За прошедший год в Воронеже преобразились 3 общественных пространства и 74 двора. Расселены 2 аварийных дома общей площадью 850,4 кв.м. Отремонтировано 29 км автомобильных дорог.

- Я вспоминаю 2006 год, до этого 15 лет не строили ни одной школы. Сдалась только школа-долгострой в Отрожке, поликлиника № 11. Сегодня все уже привыкли, что у нас сразу возводится много социальных объектов. Нужно сохранять заданный темп. Конечно, новые социальные объекты сильно отличаются от тех, которые уже есть в районах. Если рядом со старым детским садом есть новый, то все хотят ходить именно в него. Эта проблема будет нас в ближайшее время особо затрагивать. Есть вопросы, которые связаны с Генпланом. Еще в 90-е годы были места под школы в центре города. Сегодня их нет. Наша задача – эти места искать за счет сноса ветхих и аварийных домов и возведения там детских садов и школ. Особенно остро этот вопрос стоит в Ленинском и Центральном районах. Нужно запланировать эти участки в новом Генплане, - прокомментировал отчет главы города председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев.

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Значительный год

Особый акцент мэр Вадим Кстенин сделал на то, что за последние несколько лет объем муниципального долга сократился до 4 млрд 298 млн рублей. Для сравнения, в 2017 году он составлял 7 млрд 135 млн.

Председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев подчеркнул, что такое сокращение муниципального долга буквально за 3 года - это свидетельство грамотной финансово-бюджетной политики. Теперь и на обслуживание займов вместо 500 миллионов рублей уходит 300.

- Различные годы характеризовались различными изменениями. Можем ли мы сказать сейчас, что именно 2019-ый стал одним из ключевых годов? Я бы охарактеризовал его как очень значительный год, - отметил депутат горДумы, председатель постоянной комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев. - Серьезно сократилась нагрузка на бюджет, это стало заметно нам всем. И в этот год было несколько крупных событий. Например, передача муниципального предприятия «Воронежтеплосеть» в концессию «Квадре». Это стратегически правильное решение, существенная проработка технического задания и плодотворная реализация. Именно такие акценты делают работу администрации, на мой взгляд, показательной.