Мэрии Воронежа одобрили федеральное финансирование строительства мегашколы

Об этом сегодня, 17 июня рассказал глава Воронежа Вадим Кстенин. Градоначальник в этот день выступил с традиционным докладом-отчетом о работе городской администрации за прошлый год.

Напомним, о строительстве самой большой в стране школе заговорили как раз в 2019-м. На Московском проспекте, 142 на 24 гектарах будет располагаться школа на 2860 мест. Также там построят детский сад на 600 мест и вторым этапом возведут спортивный кластер.

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- Финансирование мегашколы подтверждено. Еще на ряд объектов социальной сферы разрабатываем проектно-сметную документацию, – сказал градоначальник.

В прошлом году, по его словам, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Воронеже появилось рекордное количество новых социальных объектов – четыре школы, две пристройки к существующим школам, 10 детских садиков (из них шесть построили за бюджетные средства и четыре выкупили у застройщиков). Кроме того, открылся ранее выкупленный детсад на ул. Краснознаменная.

– Темпы реализации программ по строительству и ремонту объектов социального блока надеемся сохранить и в дальнейшем. В текущем году планируем завершить строительство восьми пристроек к детским садам, продолжить возведение детсадов в Шилово и по улице Артамонова, - отметил Вадим Кстенин.

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Он напомнил присутствующим депутатам и о том, какой в Воронеже в прошлом году прошел выпускной в парке «Алые Паруса» (в нем приняли участие четыре тысячи выпускников).

Еще мэр подсчитал, что спортом и физической культурой систематически занимаются 43,5% воронежцев. Впервые в областном центре в 2019-м прошло первенство Европы по скалолазанию, на котором выступили спортсмены из 18 стран. Скоро подрастут юные хоккеисты, которые в городе тренируются на нескольких, в том числе двух новых («Арена Север» в Северном районе и ледовый дворец на Чернавской дамбе) площадках. Стоит отметить, что на дамбе развернулся в конце прошлого года большой спортивный кластер, где можно кататься на велосипеде, играть в футбол, тот же хоккей, тренироваться по гребле, бегать, заниматься на тренажерах и просто отдыхать.

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– Многое сделано и в части развития спортивной инфраструктуры. С привлечением средств федерального и областного бюджетов завершено строительство ФОКа на Ростовской, двух спортивных залов (в школах № 75 и № 23), двух ФОКОТов, выполнена реконструкция футбольного поля Спортшколы № 15, проведен капитальный ремонт помещений Спортшколы № 10. Велись мероприятия по реконструкции футбольных полей стадионов «Чайка» и «Локомотив», - сказал Вадим Кстенин.

В культурной сфере в Воронеже тоже имеются достижения – так, в конце прошлого года открылся обновленный «Городской дворец культуры», появились памятники командующему ВДВ, Герою Советского Союза Василию Маргелову и выдающемуся предпринимателю, общественному деятелю и меценату Вильгельму Столлю.