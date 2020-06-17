Владимир Нетёсов: «Сегодня Воронежская область может предложить любому инвестору условия для эффективной реализации проектов»

Сегодня регион предлагает уникальные инвестиционные возможности как для размещения производственных мощностей крупных компаний, так и реализации проектов малого и среднего бизнеса.

В ходе 58-го заседания регионального парламентадепутаты приняли блок законов, направленных на дальнейшее стимулирование инвестиционной деятельности, развитие экономики, наполняемость бюджета и создание рабочих мест.

В частности были внесены поправки в закон «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области», направленные на привлечение инвесторов в Воронежскую особую экономическую зону (ОЭЗ) «Центр» в Новоусманском районе.

– Документом расширен перечень критериев отнесения инвестиционных проектов к категории особо значимых. Это проекты, реализуемые на территории особой экономической зоны «Центр», – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он напомнил, что резидентам особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» предоставляется широкий спектр преференций и налоговых льгот (льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам, льготы по таможенным платежам). Инвестиционные проекты обеспечиваются всей инженерной и транспортной инфраструктурой.

– Внесение поправок позволит предоставлять инвесторам ОЭЗ «Центр» для реализации здесь крупных проектов еще одну меру господдержки – обеспечение их кредитных обязательств залогом областного имущества и государственной гарантией Воронежской области. Предлагаемые меры повысят инвестиционную привлекательность региона и будут способствовать привлечению инвестиций в промышленную сферу, – пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Организация ОЭЗ «Центр» позволит создать в регионе порядка 20 высокотехнологичных производств с объемом инвестиций около 30 млрд рублей и более 4 тысяч рабочих мест.

Отметим, что совокупный объем частных инвестиций в экономику региона за последние пять лет составил почти 1,5 триллиона рублей. Сегодня Воронежская область находится на 15 месте в национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах.

Особое внимание в инвестиционной сфере в регионе сегодня уделяется развитию новых форм инвестиционной инфраструктуры – в первую очередь в рамках ОЭЗ «Центр» и ТОСЭР «Павловск» (на территории моногорода в ее рамках планируется почти 1,5 тыс. рабочих мест и 13,5 млрд рублей инвестиций). Кроме того, на территории индустриального парка «Масловский» был запущен пилотный проект по предоставлению площадок для организации производства субъектам малого и среднего предпринимательства.

– Таким образом, сегодня в регионе создана уникальная многоуровневая система для инвесторов. Любому из них Воронежская область может предложить условия для эффективной реализации проектов. На инфраструктурно подготовленных территориях общей площадью 25 га любой предприниматель может разместить производство, для которого предоставляется эффективный пакет мер господдержки, а самое главное, без ограничений по минимальному объему инвестиций, – отметил Владимир Нетёсов.

Председатель Воронежской областной Думы также подчеркнул, что прошлый год стал одним из самых успешных с точки зрения привлечения новых компаний-инвесторов на территорию региона.

– Появилось 16 новых организаций, причем не только в рамках деятельности зоны «Центр» или территории опережающего развития «Павловск» – инвесторы заходят со своими проектами в муниципальные районы. Инвестиции компаний в основной капитал в 2019 году составили рекордные 300 млрд рублей, – отметил Владимир Нетёсов.

И работа по улучшению инвестклимата в регионе продолжается: в рамках 58-го заседания депутатский корпус также актуализировал список особо значимых инвестиционных проектов, которым положены меры господдержки, что дополнительно позволит привлечь в экономику области более 6 млрд рублей.

– Сегодня в Перечне особо значимых инвестпроектов значится около 80 проектов в сфере производства сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и обработки общей стоимостью более 235 млрд рублей. Только в 2019 годы объем мер государственной областной поддержки для них составил более 1,3 млрд рублей. В целом применение пакета мер поддержки дает очень позитивные результаты: на текущий момент в рамках реализации таких проектов в регионе уже создано около 17,5 тысяч рабочих мест,– рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.