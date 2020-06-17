Мэрии Воронежа в прошлом году удалось снизить долговую нагрузку на бюджет

Сегодня, 17 июня Вадим Кстенин выступил в городской Думе с ежегодным отчетом о деятельности администрации за прошлый год.

Первым делом он сосредоточился на основных экономических показателях, характеризующих работу муниципальной власти. Речь идет о финансах. По его словам, в этой части есть существенные достижения. Так, в 2019-м в доходную часть бюджета города поступило более 24 миллиардов рублей. При этом собственные доходы Воронежа превысили плановую величину на 450 миллионов и составили 9,5 миллиардов рублей. Рост обеспечили за счет мобилизации дополнительных поступлений, легализации «серой» зарплаты и потенциальных объектов налогообложения, работы с должниками, а также реализации городского имущества по плану приватизации. Также 174 миллиона мэрии я взыскала с должников через суд.

Но больше всего – 60% от всех доходов – составили безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней. Причем по сравнению с 2018-м эта цифра выросла более чем на один миллиард рублей и составила 14,5 миллиардов.

Все это позволило в 2019-м году привлечь на развитие Воронежа немалые средства – более восьми миллиардов. Сумма эта для города весьма существенная, если вспомнить, что в 2018-м на те же цели было израсходовано на 18% меньше.

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– Свыше половины привлеченных средств приходится на реализацию пяти нацпроектов. И все же, главным финансовым результатом года я считаю снижение долговой нагрузки на местный бюджет. Это тяжелое бремя почти десять лет негативно влияло на экономику муниципальных предприятий, ЖКХ и бюджет. За 19-й мы сократили объем муниципального долга до 45% от собственных доходов бюджета. Для сравнения: год назад объем долга был 72%, – отметил глава города.

Расходы за прошлый год составили 25,5 миллиардов рублей, а сам бюджет в целом можно охарактеризовать как социально-ориентированный. Из этой суммы более 14 миллиардов направили на финансирование отраслей бюджетной сферы. 11,3 миллиарда пошли на инфраструктурное и экономическое развитие города (впервые составили 45%).

Долгие годы над Воронежем висел домоклов меч закредитованности. В прошлом году за счет привлечения кредитных линий под низкие проценты, погашения банковских кредитов опережающими темпами или их замещения бюджетными кредитами удалось не только снизить общий объем задолженности, но и сэкономить 80 миллионов на процентах.

Большую роль в оздоровлении экономики города сыграл губернатор. По словам Вадим Кстенина, глава региона списал бюджетные кредиты, которые были выданы городу, в том числе, чтобы муниципалитет погасил перед банком долги убыточной «Теплосети».

- В итоге средства, полученные от продажи акций электросетевой компании, а также часть собственных доходов бюджета удалось направить на досрочное погашение коммерческих кредитов, – заявил мэр Воронежа.