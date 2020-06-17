2020-06-17T15:59:19+03:00
Общество

Мэрии Воронежа в прошлом году удалось снизить долговую нагрузку на бюджет

Глава городской администрации отчитался о работе за 2019-ый
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 июня Вадим Кстенин выступил в городской Думе с ежегодным отчетом о деятельности администрации за прошлый год.

Первым делом он сосредоточился на основных экономических показателях, характеризующих работу муниципальной власти. Речь идет о финансах. По его словам, в этой части есть существенные достижения. Так, в 2019-м в доходную часть бюджета города поступило более 24 миллиардов рублей. При этом собственные доходы Воронежа превысили плановую величину на 450 миллионов и составили 9,5 миллиардов рублей. Рост обеспечили за счет мобилизации дополнительных поступлений, легализации «серой» зарплаты и потенциальных объектов налогообложения, работы с должниками, а также реализации городского имущества по плану приватизации. Также 174 миллиона мэрии я взыскала с должников через суд.

Но больше всего – 60% от всех доходов – составили безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней. Причем по сравнению с 2018-м эта цифра выросла более чем на один миллиард рублей и составила 14,5 миллиардов.

Все это позволило в 2019-м году привлечь на развитие Воронежа немалые средства – более восьми миллиардов. Сумма эта для города весьма существенная, если вспомнить, что в 2018-м на те же цели было израсходовано на 18% меньше.

.

.

– Свыше половины привлеченных средств приходится на реализацию пяти нацпроектов. И все же, главным финансовым результатом года я считаю снижение долговой нагрузки на местный бюджет. Это тяжелое бремя почти десять лет негативно влияло на экономику муниципальных предприятий, ЖКХ и бюджет. За 19-й мы сократили объем муниципального долга до 45% от собственных доходов бюджета. Для сравнения: год назад объем долга был 72%, – отметил глава города.

Расходы за прошлый год составили 25,5 миллиардов рублей, а сам бюджет в целом можно охарактеризовать как социально-ориентированный. Из этой суммы более 14 миллиардов направили на финансирование отраслей бюджетной сферы. 11,3 миллиарда пошли на инфраструктурное и экономическое развитие города (впервые составили 45%).

Долгие годы над Воронежем висел домоклов меч закредитованности. В прошлом году за счет привлечения кредитных линий под низкие проценты, погашения банковских кредитов опережающими темпами или их замещения бюджетными кредитами удалось не только снизить общий объем задолженности, но и сэкономить 80 миллионов на процентах.

Большую роль в оздоровлении экономики города сыграл губернатор. По словам Вадим Кстенина, глава региона списал бюджетные кредиты, которые были выданы городу, в том числе, чтобы муниципалитет погасил перед банком долги убыточной «Теплосети».

- В итоге средства, полученные от продажи акций электросетевой компании, а также часть собственных доходов бюджета удалось направить на досрочное погашение коммерческих кредитов, – заявил мэр Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Нетёсов: «Сегодня Воронежская область может предложить любому инвестору условия для эффективной реализации проектов»
За последние пять лет в экономику Воронежской области было вложено более 1,5 триллионов рублей частных инвестиций, напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Новости 24
Попавшийся на пьяной езде и взятке житель Воронежской области заплатит 90 тысяч штрафов
С 17 на 18 июня в Воронеже будут ремонтировать девять улиц
Воронежцев приглашают зажечь «Свечу памяти» онлайн
В Воронежской области пьяного угонщика остановил бетонный блок
В Воронежской области медицинская организация скрывала информацию о платных услугах
В Воронежской области пенсионеру незаконно отказали в присвоении звания "Ветеран труда"
Воронежец купил билеты в черноморский пансионат на сайте мошенников
Владимир Нетёсов: «Сегодня Воронежская область может предложить любому инвестору условия для эффективной реализации проектов»
В Воронеже рецидивист вломился в квартиру и избил хозяина, отомстив за знакомую
Мэрии Воронежа одобрили федеральное финансирование строительства мегашколы
В Воронеже в прошлом году полностью расселили девять аварийных домов
Здания вокруг воронежского парка «Орленок» капитально отремонтируют, сохранив их исторический вид
Работающая в «ковидном» стационаре воронежская медсестра показала, как выглядит после 9-часовой смены
Самые масштабные дорожные проекты мэрии Воронежа-2019: новая схема общественного транспорта и реконструкция путепровода
Экс-главу сельского поселения Воронежской области оштрафовали на миллион рублей
В ночь с 17 на 18 июня из-за репетиции парада в Воронеже перекроют Плехановскую
Жителю Воронежской области грозит до 4 лет за организацию наркопритона
Воронежцы делают «сердечные» селфи
Экс-вице-мэру Воронежа, обвиняемому во взятке, продлили домашний арест
В Воронежской области вновь объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
За полгода в теплосети Воронежа инвестор вложил более 450 миллионов рублей
В Центральном парке Воронежа установят шлагбаум и КПП
В столкновении двух "Газелей" под Воронежем пострадали три человека
Мэрии Воронежа в прошлом году удалось снизить долговую нагрузку на бюджет
Показатели для снятия ограничений в Воронежской области приближаются к норме