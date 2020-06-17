Депутат Артем Рымарь заступился за жителей «отрезанного от мира» квартала в центре Воронежа

На сложную ситуацию с переходом у остановки «Динамо» отреагировал депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь: жилой микрорайон, который и раньше не мог похвастать развитой инфраструктурой, теперь и вовсе оказался практически отрезан от цивилизации. Единственную тропу, которую местные жители называют то ли в шутку, то ли с горечью «дорогой жизни», буквально отрезали от собственников частных домов.

Речь идет о территории напротив Центрального парка - дома расположены здесь почти на берегу водохранилища. Это улицы Героев Революции, Обороны Революции, переулок Разведчиков.

- Рядом с этим жилым сектором нет ни нормального магазина, ни аптеки, ни парикмахерской. Местные жители вынуждены ежедневно преодолевать полосу препятствий. Это уже крик души от тех мучений, что испытывают воронежцы, - комментирует председатель регионального отделения партии Справедливая Россия Артем Рымарь

Раньше люди поддерживали связь с «миром» с помощью бетонного перехода через железнодорожные рельсы. Однако не так давно его разобрали и закрыли. Квартал, соответственно, хоть и находится в Центральном районе, но по сути оказался за чертой города.

Дело в том, что железнодорожники демонтировали остановочную платформу «Динамо» для электричек. Переход оказался ненужным и его перестали обслуживать. Бетонные плиты, по которым перебирались люди, разобрали. Теперь воронежцы вынуждены перешагивать через рельсы, что для пожилых людей настоящее испытание.

- Мне 82 года, и всю свою жизнь я здесь ходила, - еле сдерживая эмоции, рассказывает местная жительница Валентина Ивановна. - Со стороны нашего квартала остались порожки, а на улице Ленина их уже нет. Хоть колобком катись с горки. Очень неудобно! Очень плохо! Особенно зимой. Особенно, нам, пенсионерам.

Уже были случаи, когда местные пенсионеры, а живет их на улицах Героев Революции, Обороны Революции и в переулке Разведчиков не мало, падали с разбитого перехода. Благо, вовремя на выручку приходили соседи. А что делать зимой?

Владелец одного из домов на этом участке Сергей Викторович вспоминает, что переход уже закрывали, но затем вновь обеспечили проход для людей. И, казалось бы, ничто не предвещало беды. Но вот, пару лет назад дорогу перекрыли вовсе.

- Очень хотелось бы, чтобы власть обратила внимание на эту проблему и нашли пути ее решения. Мною был подготовлен и направлен депутатский запрос в мэрию Воронежа. Очень надеюсь, что чиновники не станут присылать в ответ очередные отписки и отговорки. Жду конкретной реакции. Речь идет о простых людях, которые находятся в блокаде, - говорит председатель регионального отделения партии Справедливая Россия, депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь.

Петр МАМОНТОВ