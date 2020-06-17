Коронавирус в Воронеже, последние новости на 17 июня 2020: почти пять тысяч зараженных, вспышка Covid-19 в районной больнице, увеличение коек для больных

4 861 житель Воронежской области заразился коронавирусом. 2116 пациентов выздоровели, накануне окончили лечение 100 воронежцев. Количество жертв от Covid-19 достигло 24 человек.

Вспышка коронавируса произошла в Таловской районной больнице.В медучреждении выявили 14 случаев Covid-19: два - среди персонала стоматологического отделения поликлиники, один - у водителя скорой помощи и 11 - среди сотрудников терапии. Предполагаемым источником инфекции стал пациент, который недавно находился в отделении реанимации. После отрицательного теста на коронавирус его выписали на амбулаторное лечение. Однако через двое суток воронежца госпитализировали в Бутурлиновскую районную больницу. Повторный тест на Covid-19 оказался положительным.

К 16 июня уже 32 медорганизации Воронежской области лечат зараженных Covid-19. Накануне областная офтальмологическая больница начала принимать пациентов с коронавирусом. К 22 июня планируется открыть еще 45 коек в воронежской больнице №20, а к 10 июля - еще 60 в Каширской районной больнице.

Показатели, влияющие на второй этап снятия ограничений, по-прежнему не соответствуют нормам. Коэффициент распространения инфекции - 0,94 (при норме 0,8). Свободный коечный фонд составляет 28,4% при норме 50%. А вот тестирование на 100 тысяч жителей - составляет 204,4 (норма 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.