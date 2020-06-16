Tele2 подготовила сеть к летнему сезону

Это позволит абонентам пользоваться услугами качественной голосовой связи и высокоскоростного интернета в популярных загородных направлениях.

Для обеспечения воронежских абонентов стабильной связью техническая служба Tele2 к летнему сезону провела масштабную работу по улучшению качества сети на территории региона. Модернизация сетевой инфраструктуры затронула все районы Воронежской области. С учетом роста трафика и предполагаемых высоких нагрузок сеть была расширена и оптимизирована в тех локациях, где в летнее время увеличивается число приезжающих.

Сетевая инфраструктура Tele2 была усилена новыми объектами связи в Воронеже, а также в 7 районах Воронежской области – Бутурлиновском, Каменском, Каширском, Новоусманском, Ольховатском, Панинском и Рамонском. В регионе также было увеличено число базовых станций с поддержкой LTE. Проведенные работы позволили значительно улучшить качество передачи сигнала, увеличить емкость сети и скорость передачи данных. Кроме того, техническая служба модернизировала сетевое оборудование и улучшила покрытие во многих популярных у воронежцев местах отдыха, например, на территории Воронежского ипподрома в Бабяково и вдоль берега Воронежского водохранилища в Железнодорожном районе.

На сегодняшний день услуги высокоскоростного интернета 4G и качественной голосовой связи Tele2 доступны 99% жителей Воронежской области, а в зоне устойчивого покрытия 3G проживают 92% жителей региона.

Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«В этом году можно говорить о более раннем начале дачного сезона, поскольку многие городские жители решили провести период самоизоляции за городом. Основной вектор развития сети сместился из областного центра в дачные поселки – вслед за потоком миграции жителей. Анализируя модель поведения потребителей, мы оперативно усилили сеть там, где наши абоненты раньше не пользовались мобильным интернетом в таких объемах, и продолжаем пристально следить за распределением трафика и пропускной способностью каналов связи. Наша гибкая инфраструктура отлично справляется с повышенными нагрузками и регулярно доказывает свою работоспособность. В ближайшее время мы планируем реализовать еще ряд мероприятий по развитию сети, чтобы обеспечить наших абонентов качественными услугами мобильной связи и сделать их отдых более комфортным».