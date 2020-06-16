Коронавирус в Воронеже, последние новости на 16 июня 2020: лекарство от Covid-19, дополнительные выплаты многодетным, 800 зараженных медиков

В Воронежской области коронавирусом заразились 4 660 человек. 2016 пациентов выздоровели, накануне окончили лечение 30 воронежцев. 22 жителя региона с подтвержденной инфекцией скончались.

Среди зараженных 803 медработника. При этом только 28 из них получили выплаты в связи с заболеванием при выполнении должностных обязанностей. Остальные - признали не страховыми. Напомним, в случае временной нетрудоспособности единовременная выплата медику составляет 68 811 рублей.

Департамент здравоохранения Воронежской области в ближайшие дни начнет закупать первый российский препарат для лечения коронавируса - «Авифавир». Несмотря на высокую стоимость лекарства, регион продолжит закупку, если врачи положительно оценят его применение на практике.

Воронежским многодетным семьям из-за пандемии коронавируса продлили дополнительные выплаты. Те, кто имеют право на региональный маткапитал, получат пять тысяч рублей и в июле. То есть четвертый месяц подряд.

Начата приемка части помещений в новой инфекционной больнице в Воронеже. Центр на 200 коек возвели на улице Ростовской. Сейчас ведется его присоединение к сетям. Полностью больница должна быть готова к 30 июня. Площадь нового медучреждения составит 11 000 квадратных метров. В нем будут работать 180 врачей, медсестер и других сотрудников.

За прошлую неделю в регионе доля заболевших коронавирусом в возрасте 65 лет и выше выросла с 17,6% до 22%. Пожилые люди более восприимчивы к инфекции и тяжелее переносят осложнения Covid-19, поэтому обязаны соблюдать самоизоляцию, согласно указу губернатора.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений, в Воронежской области далеки от нормы. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,96 (при норме 0,8). Однако свободных коек для лечения зараженных Covid-19 в регионе недостаточно: 25% (при норме 50%). Зато тестирование на 100 тысяч жителей идет опережающими темпами: 193,8 (при норме 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.