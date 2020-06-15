Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии

В салонах связи Tele2 стала доступна оплата услуг «Ростелекома» без комиссии. Сервис реализован на базе платежных шлюзов QIWI. Оплатить можно интернет и телевидение, онлайн-кинотеатр Wink, домашний или мобильный телефон. Платеж производится по лицевому счету за интернет или телевидение и по номеру телефона за услуги домашнего телефона или сотовой связи. Зачисление внесенных средств происходит мгновенно.

В салонах связи Tele2 можно также приобрести оборудование «Ростелекома» для «умного дома». С начала года продажи таких устройств в рознице оператора увеличились в 8 раз. Повышенным спросом пользуются оборудование для IPTV, а также системы видеонаблюдения. До 31 августа в розничной сети Tele2 действует специальное предложение, позволяющее получить устройста от «Ростелекома» по особо выгодной цене. Подробнее об акции на сайте.

В магазинах Tele2 строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

Контакты для СМИ:

Яна Полякова,

Менеджер по работе со СМИ макрорегиона «Черноземье» Tele2

Моб.: +7 900 931 44 78

yana.polyakova@tele2.ru

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2019 года абонентская база компании составила 44,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2019 года показатель NPS составил 43%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 12 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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