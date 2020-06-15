2020-06-15T13:52:05+03:00
Общество

Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт

14 июня 2020 года энергоблок №6 Нововоронежской АЭС остановлен для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ПРР)
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В ходе него специалисты выполнят ремонтные работы разного уровня на реакторе (с частичной перегрузкой активной зоны), а также на четырёх главных циркуляционных насосах и четырёх парогенераторах.

Также будет осуществлен ремонт турбины и турбогенератора (с выводом ротора).

ППР – это ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа.

В настоящее время энергоблоки №4, №5 и №7 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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