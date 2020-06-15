2020-06-15T17:10:41+03:00
Общество

В воронежском селе перезахоронили останки советского летчика

Младшего лейтенанта стрелка-радиста Вениамина Слабковского обнаружили вместе с его самолетом
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

12 июня, в День России, в селе Парусное Новоусманского района торжественно перезахоронили советского летчика Вениамина Слабковского. Он пропал без вести в июле 1942 года: его самолет «Бостон-3» сбили фашисты над селом Талмык того же Новоусманского района. Три члена экипажа воздушного судна тогда погибли, а судьба Вениамина Слабковского все эти годы оставалась неизвестной.

.

.

До тех пор, пока в августе 2019-го останки летчика и фрагменты его самолета не нашли поисковики вблизи села Парусное. Поиски вели три объединения – спортивно-патриотический клуб «Оплот» Воленского сельского поселения, отделение Российского союза ветеранов Афганистана Новоусманского района и отряд «Дон». Но и тогда у них не было полной уверенности, чьи это останки. Потом в работу включились следователи СУ СК по Воронежской области. Они провели идентификацию погибшего, а военные предоставили анализ необходимых архивных данных. Все это в итоге позволило установить личность летчика.

Вениамина Викторовича Слабковского торжественно перезахоронили недалеко от того места, где он погиб: в селе Парусное, в братской могиле № 206. Летчика, который наконец-то обрел земной покой, пришли проводить его родственники, местные жители, губернатор Александр Гусев, руководитель регионального СУ СК Кирилл Левит, глава Новоусманского района Дмитрий Маслов, поисковики, ветераны, духовенство.

– 78 лет назад на этой земле погиб экипаж самолета, членом которого был и младший лейтенант Слабковский. И вот, спустя долгие годы, мы можем воздать ему дань памяти. Мы помним трагические события войны и вечно будем чтить героев. Сегодня День России, и именно такой – мирной, процветающей, великой – хотели видеть Россию те, кто воевал в той страшной войне. Вечная память и вечная слава героям! – сказал губернатор.

.

.

Жизнь Вениамина Слабковского оборвалась в 21 год. В 1940-ом уроженец города Орла окончил авиационное училище, попал на фронт уже в первые дни войны. Он летал на самолетах «У-2», «Р-5», «СБ», «Р-3», «Пе-2», «Бостон-3» и был стрелком-радистом 37-го, позднее 453 бомбардировочного авиационного полка 244-й авиадивизии 2-й Воздушной армии Воронежского фронта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-вице-премьер Виталий Игнатенко: Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачного штурма больницы с заложниками
25 лет назад в Буденновске произошел один из самых ужасных терактов в истории России. Мы вспоминаем те дни вместе с известным политиком и знаменитым журналистом
Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил возможность оплаты домашнего интернета и телевидения, видеосервиса Wink, мобильного и домашнего телефона от «Ростелекома» в своих салонах по всей России. Средства зачисляются мгновенно
Новости 24
Воронежская прокуратура планирует купить квартиру за 8 млн рублей
В Воронежской области подросток выжил после удара молнии
В Воронеже студент одолжил мошеннику 70 тысяч рублей на создание студии звукозаписи
На балкон жительницы Воронежа некто забросил гранату с запиской
Дочь пострадавшей от нападения алабая: «Сначала он сбил ее с ног и протащил по асфальту»
Жительница Воронежа, которую сбил на переходе водитель «Ауди А8», находится в реанимации
Для Воронежской области начинают закупать препарат для лечения коронавируса
В Воронеже доля заболевших коронавирусом пожилых людей выросла на 4,5 процента
Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии
В выходные дни во массового рейда в Воронежской области инспекторы остановили 116 пьяных водителей
В Воронеже загорелся хлебозавод на Фридриха Энгельса
Пьяный без прав житель Воронежской области перевернулся на "десятке": трое в больнице
Директор воронежской компании потратил зарплату сотрудников в 2,9 млн рублей
В Воронеже из-за ночной репетиции парада Победы перекроют Плехановскую
Жительница Воронежской области до 91 года добивалась звания ветерана Великой Отечественной войны
Начата приемка части помещений в новой инфекционной больнице в Воронеже
В Воронежской области самое низкое число заболеваний в ЦФО
Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
В Воронееже таксист перевел лже-пассажирам 52 тысячи рублей
Воронежским многодетным семьям из-за пандемии коронавируса продлили дополнительные выплаты
В Воронеже пять дней будут проверять исправность автобусов и нарушение их водителями ПДД
В Воронежской области к 15 июня еще 30 пациентов выздоровели после коронавируса
Из-за коронавируса в Воронежской области отменили до конца года поверку счетчиков