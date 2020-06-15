В воронежском селе перезахоронили останки советского летчика

12 июня, в День России, в селе Парусное Новоусманского района торжественно перезахоронили советского летчика Вениамина Слабковского. Он пропал без вести в июле 1942 года: его самолет «Бостон-3» сбили фашисты над селом Талмык того же Новоусманского района. Три члена экипажа воздушного судна тогда погибли, а судьба Вениамина Слабковского все эти годы оставалась неизвестной.

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До тех пор, пока в августе 2019-го останки летчика и фрагменты его самолета не нашли поисковики вблизи села Парусное. Поиски вели три объединения – спортивно-патриотический клуб «Оплот» Воленского сельского поселения, отделение Российского союза ветеранов Афганистана Новоусманского района и отряд «Дон». Но и тогда у них не было полной уверенности, чьи это останки. Потом в работу включились следователи СУ СК по Воронежской области. Они провели идентификацию погибшего, а военные предоставили анализ необходимых архивных данных. Все это в итоге позволило установить личность летчика.

Вениамина Викторовича Слабковского торжественно перезахоронили недалеко от того места, где он погиб: в селе Парусное, в братской могиле № 206. Летчика, который наконец-то обрел земной покой, пришли проводить его родственники, местные жители, губернатор Александр Гусев, руководитель регионального СУ СК Кирилл Левит, глава Новоусманского района Дмитрий Маслов, поисковики, ветераны, духовенство.

– 78 лет назад на этой земле погиб экипаж самолета, членом которого был и младший лейтенант Слабковский. И вот, спустя долгие годы, мы можем воздать ему дань памяти. Мы помним трагические события войны и вечно будем чтить героев. Сегодня День России, и именно такой – мирной, процветающей, великой – хотели видеть Россию те, кто воевал в той страшной войне. Вечная память и вечная слава героям! – сказал губернатор.

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Жизнь Вениамина Слабковского оборвалась в 21 год. В 1940-ом уроженец города Орла окончил авиационное училище, попал на фронт уже в первые дни войны. Он летал на самолетах «У-2», «Р-5», «СБ», «Р-3», «Пе-2», «Бостон-3» и был стрелком-радистом 37-го, позднее 453 бомбардировочного авиационного полка 244-й авиадивизии 2-й Воздушной армии Воронежского фронта.