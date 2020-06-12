2020-06-11T23:14:10+03:00
Общество

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 12 июня 2020: продление режима самоизоляции, первая смерть медика

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 12 июня 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Воронежской области коронавирусом заразились 3 766 человек. 1 859 пациентов выздоровели. 21 житель региона с подтвержденной инфекцией скончался.

21-й жертвой Covid-19 стала санитарка приемного отделения воронежской больницы №3. Причем умершая Татьяна Терновых не работала с ковидными пациентами или с подозрением на него. Заражение произошло в быту. Это первый смертельный случай от Covid-19 в среде воронежских медработников.

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом привел данные по среднему возрасту умерших от новой инфекции - он составил 68,6 лет. Статистика подтверждает, что в группе риска пожилые люди. Их болезнь отягчается хроническими заболеваниями.

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 21 июня включительно. Указ, подписанный губернатором Александром Гусевым, опубликовали на портале правовой информации накануне. Продление ограничительных мер связано с плохой динамикой заболеваемости в регионе.

Коэффициент распространения инфекции почти в 2,5 раза выше нормы - 1,95 (при норме 0,8). Существенно сократился и свободный коечный фонд для лечения больных с Covid-19 - 29,2% (при норме 50%). Зато опережающими темпами проводится тестирование на коронавирус: на 100 тысяч жителей - 174,8 (при норме 90).

24 июня в Воронеже не состоится салют в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Решение о проведении парада отложено до конца следующей недели.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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