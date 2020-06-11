2020-06-11T10:30:09+03:00
Общество

Жители Воронежа достигают финансовой независимости в 26 лет

На оценку возраста финансовой независимости больше всего влияют два фактора — возраст россиян и уровень их благосостояния
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Всё это выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного накануне Дня России (Дня независимости) в 37 городах страны с населением более 500 тысяч человек.

В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос: «с какого возраста, по вашему мнению, люди в нашей стране как правило становятся финансово независимыми?» По данным исследования, чем меньше возраст респондентов, тем оптимистичнее оценка. Так, люди до 30 лет полагают, что материальная независимость наступает в 22 года. По версии 30-40-летних это происходит в 24 года, 40-50-летних — в 26 лет, а людей старше 60 — в 27 лет.

Если говорить об уровне благосостояния, самую «раннюю» оценку — 23 года — дают наиболее состоятельные россияне, которые считают, что их дохода достаточно, чтобы купить квартиру или новый дом. В группе россиян, доходы которых позволяют купить автомобиль, но не квартиру, этот возраст составляет 28 лет, а у тех, чьи доходы позволяют купить крупную бытовую технику, но не машину, — 26 лет.

Согласно опросу, раньше всего материальную свободу обретают жители Хабаровска (24,9 года), позже всего — Ростова-на-Дону (27,5 года). Жители Воронежа, по их собственной оценке, достигают финансовой независимости к 26 годам, как и в среднем по стране.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин:

«Участники опроса почти одинаково оценили момент жизни, когда наступает финансовая независимость. По мнению респондентов, уже к 22-27 годам россияне становятся независимыми в финансовом плане. Но в то же время, как показало исследование, материальная поддержка время от времени требуется и молодым людям, и старшему поколению. Поэтому важно как можно раньше сформировать финансовый резерв на случай непредвиденных расходов. Отличным инструментом для формирования капитала является накопительное страхование жизни. Эта долгосрочная программа позволяет не только накопить резерв, но и обеспечивает страховой защитой жизнь и здоровье клиента на случай неблагоприятных событий на весь период действия договора. Оформить договор страхования можно в любом отделении Сбербанка в Воронеже».

Опрос также показал, что 54% родителей, имеющих взрослых детей, время от времени помогают им материально даже после того, как дети начали самостоятельно себя обеспечивать. 62% респондентов сообщили, что сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам. Доля родителей из Воронежа, помогающих своим взрослым детям, составляет 41%, в то время как помощь родителям оказывают 53% респондентов из этого города.

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2019 год составил 153,4 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2019 года — 481,8 млрд рублей, страховые резервы — 413,9 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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