2020-06-10T22:06:27+03:00
Общество

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 11 июня 2020: смерть 20-го пациента с Covid-19, перепрофилирование больницы, советы липчанам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 11 июня 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Воронежской области коронавирусом заразились 3 527 человек. Накануне зафиксировали рекордный прирост инфицированных - 242 пациента. 1 817 воронежцев выздоровели. 20-й житель региона с подтвержденной инфекцией скончался.

Часть областной офтальмологической больницы хотят перепрофилировать под лечение больных коронавирусом. Предположительно, для зараженных Covid-19 оборудуют 30 коек. В региональном департаменте здравоохранения уверяют, что эти действия никак не скажутся на пациентах больницы. Им продолжат оказывать неотложную помощь и проводить операции.

Главный санитарный врач Липецкой области посоветовал жителям своего региона не ездить в Воронеж из-за коронавируса. Ведь в столице Черноземья более неблагоприятная ситуация с Covid-19, чем у липчан. По мнению Владимира Бондарева, на распространение инфекции в Воронежской области повлияло слишком раннее ослабление ограничений.

Воронежские рестораторы направили обращение к главе города Вадиму Кстенину с просьбой упростить процесс открытия летних веранд. Бизнесмены добиваются отмены арендной платы за землю для сезонных площадок, которые включают не более пяти столов. Также они предлагают не согласовывать эскизы веранд с управлением главного архитектора Воронежа. По словам рестораторов, из-за коронавируса у них нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов для оформления всех документов. В мэрии отметили, что проработают упрощение.

Хотя говорить об открытии точек общественного питания по-прежнему рано. Регион не готов ко второму этапу снятия ограничений. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,79 (норма 0,8). Свободный коечный фонд для лечения пациентов с Covid-19 - 28,3% (норма 50%). Нет проблем только по третьему показателю - тестированию на 100 тысяч жителей: 164,4 (норма 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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