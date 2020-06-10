Жители воронежской многоэтажки с забитыми дымоходами год живут без горячей воды

Жители многоэтажного дома №33 по улице 25 Октября пожаловались корреспондентам «Комсомолки», что уже год живут без газовых колонок. Напомним, голубое топливо дому отключили после того, как выяснилось, что вентиляционные каналы и дымоходы завалены строительным мусором после ремонта кровли. Такая ситуация угрожала жизни людей, комиссия по ЧС приняла решение запретить использование газовых колонок на подогрев воды. При этом газ для приготовления пищи в дом поступает и плитами собственники помещений пользуются. Тогда, в сентябре 2019-го, жильцам предлагали несколько вариантов выхода из ситуации: перенос капремонта электросетей дома на ближайший срок, чтобы жители квартир смогли установить и безопасно пользоваться электрическими водонагревателями или капитальный ремонт системы дымоудаления.

Проводку в доме, по словам директора УК Ленинского района Эдуарда Баркина, поменяли осенью прошлого года.

- Капремонт системы электроснабжения завершен, то есть жители дома уже давно могут приобрести электрические бойлеры и пользоваться горячей водой, - заверил нам руководитель УК Ленинского района. - Но это не устраивает большинство собственников квартир – люди хотят по-прежнему пользоваться проточными водонагревателями. Активисты дома добились ремонта системы дымоудаления, его завершили в начале марта. Но в УК от Фонда капитального ремонта Воронежской области до сих пор не поступили необходимые документы: проект, акты. Их требует газовая служба для возобновления подачи ресурса в дом. Мы неоднократно общались с представителями ФКР, однако выдать нам бумаги они до сих пор отказываются.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации и постарается получить комментарии от Фонда капремонта по поводу предоставления документов.