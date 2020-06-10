Сколько воронежцев погибли и пострадали под колесами машин в нелепых авариях

ДТП на Ленинском проспекте, в котором участковый на «Тайоте» влетел в пешеходов, может стать очередным громким процессом. Сейчас в обстоятельствах аварии, стоившей жизни 42-летнему мужчине, разбираются эксперты и полиция. «Комсомолка» тем временем вспомнила другие громкие ДТП с пешеходами.

ПОЛИНА ИВАКИНА

Ночью 5 сентября 2009 года недалеко от пересечения Пушкинской и Плехановской стояла молодая пара, 21-летняя Полина Ивакина и ее 23-летний парень Кирилл. В этот момент вылетевшая на красный сигнал светофора «Инфинити» протаранила «девятку» и, потеряв управление, снесла пешеходов. Девушка погибла на месте, ее спутник получил ранения, но остался жив.

Два года продолжалось расследование, стоившее немалых нервов и слез родителям Полины. Им несколько раз приходилось жаловаться в различные инстанции, чтобы продвинуть процесс и не дать виновнику ДТП Сергею Терехову уйти от ответственности.

В итоге Ленинский суд приговорил водителя к двум годам и шести месяцам колонии-поселения с выплатой полумиллионной компенсации пострадавшей стороне.

ПЯТЬ ПОГИБШИХ У "ДОН КИХОТА"

Многие воронежцы помнят страшную ночь у кафе «Дон Кихот» 9 марта 2014 года. 28-летний водитель, находившийся под действием алкоголя и наркотиков, наехал на компанию молодежи, которая вышла из заведения подышать свежим воздухом. Машина буквально разметала их. Пять человек погибли на месте, еще 13 получили тяжелые травмы. А виновник аварии бросил умирающих людей и пустился в бега. Его задержали несколько часов спустя.

В 2015 году суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии-поселения. Злополучное кафе с того трагического дня не работало. Проверки контролирующих органов обнаружили в нем массу нарушений. Постройку снесли через несколько месяцев.

ДТП У ПАМЯНИКА СЛАВЫ

Летом 2016-го Галина Грошева собиралась с сыном на пляж. У водителя такси не было сдачи. И она пошла в магазин через дорогу, чтобы разменять купюру. На обратном пути на переходе у Памятника Славы на крайней левой полосе Галину сбила машина.

От удара женщине почти оторвало левую нога – в больнице ее пришлось ампутировать выше колена. Кроме того потребовались несколько сложный операций и длительная реабилитация.

Больше месяца поисками лихача никто не занимался, пока близкие пострадавшей не забили тревогу. Виновнику страданий Галины дали максимальное наказание: три года лишения свободы условно, три года лишения водительских прав и 1 миллион рублей моральной компенсации. Правда, компенсацию водитель выплачивать не торопится.

СБИТАЯ У "ГРАДА" ШКОЛЬНИЦА

Еще одно громкое ДТП произошло в мае 2019 года на «зебре» у ТРЦ «Град». 15-летняя Софья переходила трассу, в этот момент на огромной скорости ее сбил 56-летний воронежец. От удара девочка перевернулась в воздухе. Школьница очнулась только в реанимации после нескольких дней комы. Девочка частично потеряла память, ей удалили селезенку, нарушена функция руки.

В отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», максимальное наказание по которой два года лишения свободы. 4 июня этого года суд признал водителя виновным и в связи с деятельным раскаянием дал ему 1,5 года условно.

СТУДЕНТ, ПОГИБШИЙ НА ВИАДУКЕ МОСКОВСКОГО ПРОСПЕКТА

До сих пор ждут справедливого решения суда для водителя «Мерседеса» родители 19-летнего студента Дмитрия. Его жизнь трагически оборвалась 6 июля на Московском проспекте. Иномарка сбила пешехода, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу. После столкновения машина слетела с виадука, перевернулась и загорелась. 18-летнего виновника аварии и его пассажира спасти очевидцы трагедии. Парень утверждал, что его подрезала другая машина, и он пытался уйти от столкновения, но найти подтверждение этой версии пока не удалось.