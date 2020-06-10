ВТБ в Воронеже поддержал клиентов более чем на 12,5 млрд рублей

Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь на 12,4 млрд рублей. Общая сумма поддержки составила более 12,5 млрд рублей.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям региона одобрено 48 заявок на 5 млн рублей по потребительским кредитам, 218 заявок по ипотеке (на 202 млн), 21 - по автокредитам (3 млн рублей). Порядка 70% всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил соглашения с 55 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставив кредиты на общую сумму 182 млн рублей. В основном льготное финансирование получили представители сфер общественного питания и розничной торговли непродовольственными товарами. Также ВТБ в Воронежской области реструктурировал кредиты 43 региональным предприятиям среднего и малого бизнеса на 12,2 млрд рублей, как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года. В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов. В настоящее в работе находятся 63 заявки на сумму более 194 млн руб.

ВТБ занимает лидирующие позиции на финансовом рынке Воронежской области. По итогам первого квартала кредитный портфель банка составил 104,7 млрд рублей, объем привлеченных средств достиг 93,7 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель составляет 66,6 млрд рублей, объем пассивов – 27,2 млрд рублей, гарантии и аккредитивы – 22,8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за квартал увеличился до 38,1 млрд рублей. Банк выдал 3,5 тыс. кредитов наличными на общую сумму 2 млрд рублей, свыше 1,1 тыс ипотечных займов на 1,9 млрд, а также 570 автокредитов на 300 млн рублей. Объем привлеченных средств физлиц вырос на 10%, до 66,5 млрд рублей, при этом объем инвестиционных продуктов в нем – 12,9 млрд рублей (+17% к началу года).

Управляющий банка ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин отметил: «Экономическая активность в регионе, как и во всей стране, ожидаемо снизилась вследствие режима самоизоляции. ВТБ оперативно среагировал на произошедшие изменения и одним из первых начал предоставлять необходимую помощь как региональному бизнесу, так и частным клиентам, оказавшимся в непростой финансовой ситуации. Уверен, что разработанные государством программы и наши собственные инструменты поддержат клиентов в этот непростой период». Банк ВТБ (ПАО).