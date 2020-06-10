В Воронеже расширят центр социальной помощи семье и детям «Буревестник»

Демографический вопрос - один из ключевых в нашей стране. Государством уделяется пристальное внимание вопросам семейного образа жизни и укреплению социально здоровых отношений между родителями и их детьми.

В микрорайоне Сомово уже более четверти века работает казенное учреждение «Буревестник»: под его крылом находятся семьи Воронежской области, которые нуждаются в социальной поддержке. Речь идет о несовершеннолетних мальчишках и девчонках, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и женщинах, которым сложно в одиночку справиться с экономическим или психологическим кризисом. В учреждении они проходят реабилитацию.

Областные и городские власти помогают «Буревестнику» создать комфортные условия пребывания нуждающимся в поддержке женщинам и детям. Уже несколько лет надежным другом центра является председатель Воронежской городской Думы, депутат по округу №1 Владимир Ходырев. Например, в 2018 году парламентарий решил вопрос строительства и пуска газовой котельной, обеспечивающей «Буревестник» теплом и горячей водой.

Депутат помог общественникам с текущим ремонтом здания, благоустройством территории, заменой мебели. Для организации культурных мероприятий в данном центре Владимир Ходырев поспособствовал с приобретением медиаоборудования, спортивного и игрового инвентаря и в решении других значимых для центра задач.

При поддержке областных властей депутату удалось добиться финансирования капитального ремонта всех зданий и сооружений учреждения, кроме того, будет построен дополнительный корпус и летние домики для отдыха детей из семей социального риска. В целом территория должна быть расширена. Все эти мероприятия запланированы в 2020-2021 годах.