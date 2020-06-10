2020-06-10T16:08:32+03:00
Общество

Денис Скребец: «Для защиты своих клиентов Сбербанк использует самые современные средства»

Управляющий головным отделением по Воронежской области ЦЧБ ПАО Сбербанк рассказал о том, почему будущее за безналичными платежами и как онлайн-сервисами пользоваться безопасно
Олег ИВАНОВ
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Воронеж вместе со всей страной постепенно выходит из режима самоизоляции, однако уже сейчас понятно, что за время пандемии коронавируса наша жизнь необратимо изменилась. Например, безналичными платежами и онлайн-сервисами стали активно пользоваться даже те, кто раньше не решался их опробовать по тем или иным причинам.

Заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк - управляющий головным отделением по Воронежской области Денис СКРЕБЕЦ уверен, что кризис лишь ускорил переход российского бизнеса на цифровую бизнес-модель. С Денисом Дмитриевичем мы обсудили, как подготовиться к нововведениям и при этом обезопасить свои сбережения.

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНА

-Как отреагировал Сбербанк на COVID-19 и перевод шопинга в онлайн?

-В период пандемии экосистема Сбербанка предложила клиентам ряд опций. Например, маркетплейс «Беру!» запустил безопасную доставку: курьер может оставить предоплаченный заказ у двери клиента. Кроме того, сервис удерживает низкие цены на социально значимые товары, а общее количество наименований товаров на «Беру!» выросло до 500 тысяч.

Бесконтактную доставку запустил и сервис «СберМаркет» - вы можете получить продукты и товары из любимых магазинов, в том числе «Метро», «Ашана» или «Ленты». «СберМаркет» не делает наценку.

DeliveryClub - абсолютный лидер доставки готовой еды из ресторанов в 65 городах России - также предлагает бесконтактную доставку. Кроме того, предоставляется скидка 30% на первый заказ по единому промокоду.

- Людей активно призывают пользоваться банковскими картами при оплате. Какие плюсы в использовании безналичной оплаты, кроме того, что таким образом снижается риск заразиться коронавирусом?

- У безналичной оплаты – огромное количество плюсов, - считает управляющий головным отделением по Воронежской области ЦЧБ ПАО Сбербанк Денис Скребец. - Удобно, когда человеку достаточно иметь пластиковую карту или смартфон и платить в одно касание. Это позволяет минимизировать очереди. Очевидно, что у людей, перешедших на безналичную оплату, отпадает необходимость снимать деньги со счета. Им не нужно посещать банк, чтобы заплатить за квартиру или оплатить налоги. Те же платежи по кредитам могут списываться с карты автоматически, чтобы вы не беспокоились о просрочке. С помощью банковской карты можно мгновенно перевести деньги родственникам и друзьям. Особенно актуален в текущих условиях виртуальный шопинг. Через интернет сегодня можно заказать все, что угодно.

- Но ведь есть и контраргумент: когда рассчитываешься наличными, как правило, видишь, кому их отдаешь. А безналичная оплата насколько безопасна?

Пример: украденные наличные деньги возвращаются редко, а в случае с кражей или потерей пластиковой карты проблему можно решить, просто позвонив в банк. Карта в отличие от банкнот не боится любых повреждений, даже если вы ее сломали или испортили, вашим накоплениям ничего не угрожает. Достаточно прийти в банк и получить новую.

Безналичная оплата максимально безопасна. Сбербанк позаботился о своих клиентах и предусмотрел все меры безопасности при использовании безналичной оплаты. Единственное - нельзя забывать о наличии простого правила: никогда и никому не передавайте данные о своей карте, SMS и CVV-коды. И уж тем более не нужно их сообщать мошенникам, которые представляются службами безопасности различных банков.

ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ ИЗ-ЗА СВОЕЙ ДОВЕРЧИВОСТИ

- Тем не менее в СМИ появляются сообщения с новыми способами мошенничества. Какие из методов, по данным Сбербанка, сегодня используют преступники, чтобы выманить деньги?

- Мошенники в основном используют так называемую социальную инженерию. То есть манипулируют человеком, чтобы тот доверился и сделал то, что в нормальной обстановке не стал бы делать. Сегодня, используя тему коронавируса, они применяют различные схемы.

Например, преступники создают сайты по продаже медицинских масок с указанием ИНН и ОГРН реально существующих компаний. Клиенты переводят деньги на электронные кошельки, но не получают товар.

Или акции, которые копируют популярные инициативы известных брендов и компаний. Мошенники предлагают поучаствовать в них, чтобы получить выигрыш, но для его «получения» просят сообщить данные карты и одноразовый SМS-пароль.

Обманывают даже тех, кому нужна материальная помощь. Нажимая на кнопку «получить помощь», вы попадаете на домен, который просит вас ввести персональные данные и объявляет размер положенной вам компенсации. Однако для получения выплаты «виртуальный юрист» требует оплатить «услуги занесения данных в реестр».

А на сайтах объявлений появились предложения о продаже тестов на COVID-19. Клиенту присылают ссылку для оплаты, при переходе по которой, он попадает на поддельный сайт и платит преступнику. Этими схемами мошенники, конечно, не ограничиваются, но именно к ним прибегают чаще всего.

- Что предпринимает Сбербанк, чтобы противостоять преступникам?

- Мы стремительно развиваемся, используем передовые технологии, чтобы защитить интересы компании и своих клиентов, - рассказывает Денис Скребец. – С технической точки зрения для защиты счетов своих клиентов мы используем современные средства: блокируем новые угрозы мошенников или, например, используем антифрод-мониторинг. Информация о мерах безопасности при оплате товаров и услуг всегда представлена в наших офисах.

Кроме того, в рамках повышения финансовой грамотности населения мы проводим различные мероприятия. Наши сотрудники выступают с лекциями в вузах, школах, социальных учреждениях. Мы показываем презентации, обучающие ролики, где приводим много примеров из реальной жизни, разбираем наиболее распространённые схемы мошенничества.

Помните, если у вас появились подозрения, что вы столкнулись с мошенниками, то без отлагательств звоните на номер 900. Поступающие вопросы оперативно обрабатываются, комментарии дают эксперты Сбербанка. Вся информация есть на официальном сайте в разделе «Ваша безопасность».

Если вы будете соблюдать все эти нехитрые правила, то никакие угрозы вам не страшны и вы в полной мере используете все преимущества, которые дарят цифровые технологии.

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