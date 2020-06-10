Денис Скребец: «Для защиты своих клиентов Сбербанк использует самые современные средства»

Воронеж вместе со всей страной постепенно выходит из режима самоизоляции, однако уже сейчас понятно, что за время пандемии коронавируса наша жизнь необратимо изменилась. Например, безналичными платежами и онлайн-сервисами стали активно пользоваться даже те, кто раньше не решался их опробовать по тем или иным причинам.

Заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк - управляющий головным отделением по Воронежской области Денис СКРЕБЕЦ уверен, что кризис лишь ускорил переход российского бизнеса на цифровую бизнес-модель. С Денисом Дмитриевичем мы обсудили, как подготовиться к нововведениям и при этом обезопасить свои сбережения.

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНА

-Как отреагировал Сбербанк на COVID-19 и перевод шопинга в онлайн?

-В период пандемии экосистема Сбербанка предложила клиентам ряд опций. Например, маркетплейс «Беру!» запустил безопасную доставку: курьер может оставить предоплаченный заказ у двери клиента. Кроме того, сервис удерживает низкие цены на социально значимые товары, а общее количество наименований товаров на «Беру!» выросло до 500 тысяч.

Бесконтактную доставку запустил и сервис «СберМаркет» - вы можете получить продукты и товары из любимых магазинов, в том числе «Метро», «Ашана» или «Ленты». «СберМаркет» не делает наценку.

DeliveryClub - абсолютный лидер доставки готовой еды из ресторанов в 65 городах России - также предлагает бесконтактную доставку. Кроме того, предоставляется скидка 30% на первый заказ по единому промокоду.

- Людей активно призывают пользоваться банковскими картами при оплате. Какие плюсы в использовании безналичной оплаты, кроме того, что таким образом снижается риск заразиться коронавирусом?

- У безналичной оплаты – огромное количество плюсов, - считает управляющий головным отделением по Воронежской области ЦЧБ ПАО Сбербанк Денис Скребец. - Удобно, когда человеку достаточно иметь пластиковую карту или смартфон и платить в одно касание. Это позволяет минимизировать очереди. Очевидно, что у людей, перешедших на безналичную оплату, отпадает необходимость снимать деньги со счета. Им не нужно посещать банк, чтобы заплатить за квартиру или оплатить налоги. Те же платежи по кредитам могут списываться с карты автоматически, чтобы вы не беспокоились о просрочке. С помощью банковской карты можно мгновенно перевести деньги родственникам и друзьям. Особенно актуален в текущих условиях виртуальный шопинг. Через интернет сегодня можно заказать все, что угодно.

- Но ведь есть и контраргумент: когда рассчитываешься наличными, как правило, видишь, кому их отдаешь. А безналичная оплата насколько безопасна?

Пример: украденные наличные деньги возвращаются редко, а в случае с кражей или потерей пластиковой карты проблему можно решить, просто позвонив в банк. Карта в отличие от банкнот не боится любых повреждений, даже если вы ее сломали или испортили, вашим накоплениям ничего не угрожает. Достаточно прийти в банк и получить новую.

Безналичная оплата максимально безопасна. Сбербанк позаботился о своих клиентах и предусмотрел все меры безопасности при использовании безналичной оплаты. Единственное - нельзя забывать о наличии простого правила: никогда и никому не передавайте данные о своей карте, SMS и CVV-коды. И уж тем более не нужно их сообщать мошенникам, которые представляются службами безопасности различных банков.

ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ ИЗ-ЗА СВОЕЙ ДОВЕРЧИВОСТИ

- Тем не менее в СМИ появляются сообщения с новыми способами мошенничества. Какие из методов, по данным Сбербанка, сегодня используют преступники, чтобы выманить деньги?

- Мошенники в основном используют так называемую социальную инженерию. То есть манипулируют человеком, чтобы тот доверился и сделал то, что в нормальной обстановке не стал бы делать. Сегодня, используя тему коронавируса, они применяют различные схемы.

Например, преступники создают сайты по продаже медицинских масок с указанием ИНН и ОГРН реально существующих компаний. Клиенты переводят деньги на электронные кошельки, но не получают товар.

Или акции, которые копируют популярные инициативы известных брендов и компаний. Мошенники предлагают поучаствовать в них, чтобы получить выигрыш, но для его «получения» просят сообщить данные карты и одноразовый SМS-пароль.

Обманывают даже тех, кому нужна материальная помощь. Нажимая на кнопку «получить помощь», вы попадаете на домен, который просит вас ввести персональные данные и объявляет размер положенной вам компенсации. Однако для получения выплаты «виртуальный юрист» требует оплатить «услуги занесения данных в реестр».

А на сайтах объявлений появились предложения о продаже тестов на COVID-19. Клиенту присылают ссылку для оплаты, при переходе по которой, он попадает на поддельный сайт и платит преступнику. Этими схемами мошенники, конечно, не ограничиваются, но именно к ним прибегают чаще всего.

- Что предпринимает Сбербанк, чтобы противостоять преступникам?

- Мы стремительно развиваемся, используем передовые технологии, чтобы защитить интересы компании и своих клиентов, - рассказывает Денис Скребец. – С технической точки зрения для защиты счетов своих клиентов мы используем современные средства: блокируем новые угрозы мошенников или, например, используем антифрод-мониторинг. Информация о мерах безопасности при оплате товаров и услуг всегда представлена в наших офисах.

Кроме того, в рамках повышения финансовой грамотности населения мы проводим различные мероприятия. Наши сотрудники выступают с лекциями в вузах, школах, социальных учреждениях. Мы показываем презентации, обучающие ролики, где приводим много примеров из реальной жизни, разбираем наиболее распространённые схемы мошенничества.

Помните, если у вас появились подозрения, что вы столкнулись с мошенниками, то без отлагательств звоните на номер 900. Поступающие вопросы оперативно обрабатываются, комментарии дают эксперты Сбербанка. Вся информация есть на официальном сайте в разделе «Ваша безопасность».

Если вы будете соблюдать все эти нехитрые правила, то никакие угрозы вам не страшны и вы в полной мере используете все преимущества, которые дарят цифровые технологии.