В Воронежской области заложили 100 млн рублей на выплату компенсации взамен предоставления участков многодетным семьям

Сегодня уже прорабатывается механизм предоставления такой выплаты.

На территории Воронежской области за 2011-2019 годы более 10,5 тысяч многодетных граждан подали заявления на предоставление участков. На конец прошлого года были обеспечены участками 6083 многодетные семьи, в том числе 1091 многодетная семья, проживающая на территории Воронежа. Из них в 2019 году – 1382 семьи (190 семей проживают на территории Воронежа).

.

Как рассказал руководитель департамента имущественных и земельных отношений региона Сергей Юсупов, проводимая совместно с районными администрациями работа позволит обеспечить земельными участками в 2020 году порядка 730 многодетных семей. По итогам данной работы в 18 муниципальных образованиях очередность среди многодетных граждан будет полностью ликвидирована, по остальным районам более 50% многодетных семей, состоящих в реестре, будет обеспечено земельными участками. Всего по состоянию на 1 января текущего года в реестре числилось 4577 многодетных граждан, в том числе 3652 гражданина, проживающих на территории Воронежа. С целью сокращения и ликвидации данной очереди властями региона на постоянной основе осуществляется работа по поиску и формированию земельных массивов.

.

Как отметил председатель Комитета Воронежской областной Думы по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов, основной проблемой здесь является отсутствие на территории города Воронежа земель, запланированных под индивидуальное жилищное строительство. Аналогичная ситуация с отсутствием свободных земельных участков наблюдается на территории близлежащих к Воронежу муниципальных районов (Новоусманский, Рамонский, Семилукский, Хохольский), городов Борисоглебска, Нововоронежа, Богучара и некоторых других населенных пунктов. Еще одна проблема – обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, планируемых для предоставления льготным категориям граждан. Этот вопрос относится к полномочиям органов местного самоуправления и чаще всего решается не быстро, поскольку на обеспечение инженерной инфраструктурой одного участка необходимо направить почти 1 млн рублей из бюджета.

– У многих семей в силу объективных причин затянулось ожидание положенной им по законодательству меры социальной поддержки. К тому же не у всех семей есть средства на постройку дома, и зачастую сразу же после получения участок выставляется на продажу. В прошлом году депутатами Воронежской областной Думы в течение полугода в рамках деятельности специальной рабочей группы и выездных заседаний Комитета по имущественным и земельным отношениям подробно рассматривался вопрос о возможности появления в регионе альтернативной меры поддержки многодетных семей в виде единовременной денежной выплаты вместо бесплатного предоставления в собственность земельных участков, – рассказал председатель думского Комитета по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов. – На сегодняшний день данная тема тщательно проработана, подготовлен соответствующий законопроект. Департаментом имущественных и земельных отношений совместно с департаментом финансов Воронежской области подготовлено финансово-экономическое обоснование, а также прорабатывается механизм предоставления такой выплаты.

Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, обсуждение законопроекта запланировано на осень 2020 года.

.

– Согласно опросу, около 80% семей предпочли бы денежную выплату взамен бесплатного предоставления в собственность земельного участка. Альтернатива в виде компенсации в комплексе с другими выплатами, закрепленными сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне, поможет более оперативно решить жилищный вопрос для многих многодетных семей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Обсуждение данного законопроекта запланировано на осень 2020 года. В рамках первой корректировки бюджета региона в текущем году, которую одобрили депутаты в марте, в бюджете уже предусмотрены 100 млн рублей на введение данной альтернативной меры социальной поддержки.

.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также напомнил, что в конце февраля 2020 года в «Единой России» предложили предусмотреть обязательную денежную альтернативу предоставлению земельных участков для многодетных семей на федеральном уровне.