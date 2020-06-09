Городу-спутнику Нововоронежской АЭС выделили три миллиона рублей на реализацию проекта территориального общественного самоуправления

В результате реализации проекта в нескольких переулках в районе индивидуальной жилой застройки положат твердое дорожное покрытие, создадут полноценные тротуары.

Проект ТОС «Радуга» стал одним из победителей Конкурса социально значимых проектов территориального общественного самоуправления «Новая территория общественного самоуправления» в муниципальных образованиях расположения атомных электростанций. Организаторы конкурса: Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» («АТР АЭС») и Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления при поддержке Концерна «Росэнергоатом».

«Все проекты, принявшие участие в конкурсе – собственные инициативы жителей атомных городов. Мы видели проекты, направленные на улучшение экологии, создание условий для развития народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, благоустройство мест для массового отдыха жителей. Общий призовой фонд Конкурса составил 33 миллиона рублей», - сказал председатель Фонда «АТР АЭС», глава Нововоронежа, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

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Для справки:

Фонд «АТР АЭС» создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование населения о безопасной работе действующих российских атомных станций.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС