2020-06-09T15:32:35+03:00
Общество

Городу-спутнику Нововоронежской АЭС выделили три миллиона рублей на реализацию проекта территориального общественного самоуправления

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Радуга» городского округа город Нововоронеж (город-спутник Нововоронежской АЭС) выиграл 2 млн 998 тысяч рублей на реализацию проекта «Создание комфортных и безопасных условий проживания»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В результате реализации проекта в нескольких переулках в районе индивидуальной жилой застройки положат твердое дорожное покрытие, создадут полноценные тротуары.

Проект ТОС «Радуга» стал одним из победителей Конкурса социально значимых проектов территориального общественного самоуправления «Новая территория общественного самоуправления» в муниципальных образованиях расположения атомных электростанций. Организаторы конкурса: Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» («АТР АЭС») и Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления при поддержке Концерна «Росэнергоатом».

«Все проекты, принявшие участие в конкурсе – собственные инициативы жителей атомных городов. Мы видели проекты, направленные на улучшение экологии, создание условий для развития народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, благоустройство мест для массового отдыха жителей. Общий призовой фонд Конкурса составил 33 миллиона рублей», - сказал председатель Фонда «АТР АЭС», глава Нововоронежа, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

.

.

Для справки:

Фонд «АТР АЭС» создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование населения о безопасной работе действующих российских атомных станций.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Городу-спутнику Нововоронежской АЭС выделили три миллиона рублей на реализацию проекта территориального общественного самоуправления
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Радуга» городского округа город Нововоронеж (город-спутник Нововоронежской АЭС) выиграл 2 млн 998 тысяч рублей на реализацию проекта «Создание комфортных и безопасных условий проживания»
«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: отец через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка
Теперь иркутянин Роман Климов планирует встретиться с инспекторами Владиславом Харахиновым и Анатолием Зверевым и пожать им руку
Новости 24
Воронежского врача, выпавшего из окна больницы после видео с «коронавирусным фейком», выписали
В Воронеже определили подрядчика для разработки проекта самой большой школы в России
В воронежских учреждениях культуры выявили 500 нарушений безопасности
Воронежский краеведческий музей показал выставку на фестивале «Интермузей-2020»
Музей-заповедник "Костенки" после снятия ограничений готовит трансферт для групп посетителей из Воронежа
Под Воронежем хозяйка зарезала гостью за оскорбление
На воронежском водохранилище перевернулась лодка с четырьмя мужчинами
«Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования
Воронежцам предлагают спеть в честь Дня России
В воронежском УФСИН дали свою версию состояния здоровья Сергея Колодяжного
В Воронежском заповеднике родились бобрята
Жительница Воронежа потеряла 780 тысяч, пытаясь заработать на бирже
В Воронежской области юношу, бегавшего от призыва, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Пьяный житель Воронежской области угнал машину и попал на ней в аварию