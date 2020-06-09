2020-06-09T14:51:26+03:00
Общество

«Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования

Результат волеизъявления по закону о поправке к Конституции не должен ни у кого вызывать сомнений
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Все заинтересованы в том, чтобы общенародное голосование прошло открыто и честно, строго в рамках закона, так, чтобы его результат ни у кого не вызывал сомнений. Со своей стороны, «Единая Россия» постарается это обеспечить. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко в ходе первого заседания координационного совета при Общественной палате РФ по взаимодействию с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за общероссийским голосованием по закону о поправке к Конституции, передает ER.RU.

«У нас накоплен большой опыт работы в ходе избирательных кампаний, в том числе, по наблюдению за ходом голосования в день выборов. Кроме того, как вы знаете, в общей борьбе с пандемией на базе приемных «Единой России» по всей стране мы развернули волонтерские центры. В их работу вовлечено огромное количество добровольцев. Очевидно, что многие из них окажут нам помощь в наблюдении за ходом голосования. Мы постараемся направить наших наблюдателей на все участки», - заявил он.

Социологические опросы показывают, что жители страны поддерживают поправки к Конституции, причем это граждане различных возрастов и политических взглядов, констатировал Ревенко. «На фоне последних событий, общей борьбы с коронавирусом, мы видим своевременность и важность, прежде всего, блока социальных поправок в Конституцию. Забота о человеке, его благополучие – основа государственной политики», - отметил он.

Ревенко напомнил, что «Единая Россия» принимала активное участие в работе над поправками – еще до пандемии в регионах прошло обсуждение ключевых положений, которые предлагались к внесению в основной закон страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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