2020-06-09T12:15:30+03:00
Общество

Воронежские школьники смогут отправиться в пригородные лагеря в июле и августе

Из-за коронавируса летний отдых сократится на месяц
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ребята уже заждались начала сезонаРебята уже заждались начала сезонаФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в организацию летнего отдыха школьников. Уже известно, что июнь ребята проведут по домам, а в лучшем случае – на даче или в деревне у бабушек-дедушек. А что дальше? Смогут мальчишки и девчонки отправиться в загородные лагеря в июле и августе? Хватит ли места в них всем желающим? И какие ограничения введут для отдыхающих? Эти и другие вопросы «Комсомолка» задала сотрудникам муниципального учреждения «Перемена», организующего детский отдых в пригородных лагерях.

До начала эпидемии около шести тысяч человек подали заявки на покупку детских путевок. Причем, как отметили в «Перемене», спрос на отдых в пригородных муниципальных лагерях год от года растет на 10-15%. К счастью, бронирование путевок не подразумевает внесение залога или части стоимости, поэтому удастся избежать волокиты с возвратом денег, вызванным изменением в графике работы лагерей.

Июньские путевки в муниципалитете обещают «разбросать» на оставшиеся июль и август так, чтобы, по возможности, хватило всем желающим. Хотя сделать это, безусловно, будет непросто.

- На данный момент разрабатывается новый график смен, с учетом рекомендаций от Роспотребнадзора, и путевки, которые бронировали на июнь, мы планируем распределить по новым согласованным сменам, - рассказали в «Перемене».

Предполагается, что смены в оставшиеся два летних месяца будут продолжительностью по 14 дней. Такие рекомендации дали специалисты Роспотребнадзора. В муниципалитете обещают неукоснительно выполнять санитарно-эпидемические рекомендации по профилактике коронавируса:

- Ждем улучшения эпидемиологической обстановки, чтобы реализовать муниципальную программу по отдыху детей в летний период.

По всем организационным вопросам родители могут звонить на телефоны МАУ ЦДО «Перемена» 7 (473) 261-37-61, 261-37-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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