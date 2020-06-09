2020-06-09T02:05:21+03:00
Общество

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 9 июня 2020: вспышки Covid-19 в доме престарелых, подразделениях «РВК-Воронеж» и Пенсионного фонда

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 9 июня 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Воронежской области коронавирус выявили уже у 3 065 человек. Накануне зафиксировали максимальный прирост инфицированных - 228 пациентов. 1 699 воронежцев выздоровели. 19 жителей с подтвержденной инфекцией скончались.

В Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов заразились коронавирусом 107 проживающих и 12 сотрудников. 20 человек находятся в больницах, угрозы их жизни нет. У остальных болезнь протекает в бессимптомной форме. Проживающие находятся в изолированной зоне дома-интерната, а инфицированные работники лечатся на дому.

В воронежском управлении Пенсионного фонда двое сотрудников заразились коронавирусом. Инфекцию нашли у работников клиентской службы в Левобережном районе. Всех, кто контактировал с заболевшими, отправили на самоизоляцию.

В подразделении «РВК-Воронеж» произошла вспышка Covid-19. Положительные результаты тестов на коронавирус получили семь сотрудников. Все они работают в одном подразделении, не задействованном в процессе добычи и подготовки воды. При появлении первых симптомов они обратились за медицинской помощью и самоизолировались.

Жители Воронежской области по-прежнему болеют коронавирусом реже всех в ЦФО - 131,3 случая на 100 тысяч населения. Среди соседей ситуация такая: лучше всех дела в Белгородской области (187,8), потом идет Липецкая (228,7), Курская (318,2) и Тамбовская (337,9).

95 жителей Воронежской области, перенесших коронавирус, отправили на долечивание. Для этих целей в городе работают отделения в больницах № 11 и №16. В первом имеется 100 коек, во втором - 60. После двух отрицательных анализов на Covid-19 пациентов выписывают домой под наблюдение уже участкового врача.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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