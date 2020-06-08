2020-06-08T17:34:46+03:00
Общество

В Воронеже увеличилось число исчезнувших крышек колодцев

Водоканал призывает обращаться в контакт-центр
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По данным диспетчерской службы «РВК-Воронеж» в мае количество поступивших сообщений об открытых колодцах увеличилось по сравнению с апрельскими данными. Если за апрель их было порядка 60, то на начало июня эта цифра уже превысила 70. Специалисты связывают это с первой волной отмены ограничений и открывшимися в городе пунктами приёма металлов.

За прошлый месяц бригады цеха ремонта сетей капитально отремонтировали 140 канализационных и водопроводных колодцев. Ремонт включал не только возвращение на место поврежденных или исчезнувших крышек, но и при необходимости восстановление его частей - колец, основания, рабочего резервуара, а также герметизация и гидроизоляция. Основной объём этих работ относится к плановым. Несправные колодцы в ходе ежедневного обследования сетей выявляют обходчики водоканала, которые с помощью планшетов и установленной на них специальной программы в режиме реального времени передают данные в диспетчерскую службу предприятия.

«Наши службы оперативно реагируют на сообщения об открытых колодцах и максимально быстро стараются такие заявки отработать. Даже если открытый колодец не относится к зоне ответственности водоканала, то, понимая какую опасность он несет, бригада в обязательном порядке примет меры по ограждению территории. Также у нас просьба к пользователям социальных сетей – если вы публикуете фотографии открытых колодцев, то указывайте конкретный адрес, а еще лучше сообщите в контакт-центр предприятия. Иначе это просто пустой «хайп», который соберет «лайки» и возмущения, но решению проблемы не поможет», - рассказал начальник цеха ремонта сетей «РВК-Воронеж» Владимир Кретов.

«РВК-Воронеж» напоминает, если вы обнаружили открытый колодец, в обязательном порядке зафиксируйте адрес ближайшего к нему здания и сообщите об этом по телефонам контакт-центра 206 77 07 или 206 77 06, оставив свои контактные данные, которые могут понадобиться специалистам в поиске конкретного места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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