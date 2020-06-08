Нововоронежская АЭС подтвердила соответствие системы экологического менеджмента международным и национальным стандартам

2 года подряд (2019-2020) НВ АЭС подтверждала соответствие требованиям вышеуказанных норм.

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Внимание аудиторов было направлено на производственные процессы в рамках функционирования интегрированной системы управления НВАЭС. В ходе проверки команда аудиторов российского представительства Международного органа по сертификации «ДЭКУЭС» (DQS) подтвердила, что атомная станция поддерживает систему экологического менеджмента в соответствии с установленными стандартами. Аудиторам были представлены подходы в экологическом управлении и положительные практики станции, такие как: завершенные работы химического цеха по монтажу системы «сырой воды» ХВО-2, снижающей количество сбросов в реку Дон; внедрение аналитической системы «Химик-аналитик», позволяющей оперативно вносить данные и обеспечивать более высокое качество результатов контроля; приобретение нового тепловоза со значительно сниженным уровнем выбросов в атмосферу; введение новых систем пожаротушения тонкораспылённой водой, что позволяет меньшим количеством состава тушить большую площадь возгорания, значительное снижение бумажного документооборота и другие.

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«Некоторые из решений и проектов можно использовать в качестве лучших практик для примера наглядности реализации технических и технологических мероприятий, обеспечивающих ядерную, радиационную и экологическую безопасность, результативности системы экологического контроля и мониторинга, и как следствие поддержание высокого уровня безопасности», - подвела итог руководитель аудиторской команды Елена Ильина.

По результатам проведенного аудита руководителем группы - международным аудитором ДЭКУЭС Еленой Ильиной отмечено, что на НВАЭС существует эффективный обмен информацией между различными уровнями управления, формирование и направление в установленном порядке отчётности на всех уровнях. Ответственность за сопровождение и организацию данных направлений возложена на отдел охраны окружающей среды, который выполняет работу на высоком уровне. Следующая аудиторская проверка запланирована на май-июнь 2021 года. Это будет ресертификационный аудит, прохождение которого предоставляет возможность атомной станции получить новые сертификаты соответствия международным и национальным стандартам.

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В завершении аудита ответственный за СЭМ НВ АЭС – начальник ОООС Ольга Романова - высказала пожелания о продолжении активной позиции в решении экологических вопросов, путем участия в субботниках и акциях, направленных на чистоту наших рек, озер, воздуха, разумному обращению с отходами.

Справка. ДЭКУЭС (DQS) - международный холдинг, головной офис которого находится во Франкфурте на Майне, является материнской компанией международных предприятий DQS Gruppe. DQS занимается проведением экспертиз всех видов бизнес-процессов и сертификацией систем менеджмента.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС