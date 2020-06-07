2020-06-06T22:36:41+03:00
Общество

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 7 июня 2020: прокурорская проверка по жалобам медиков, угроза закрытия котокафе, статистика по зараженным

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 7 июня 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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За время эпидемии в Воронежской области коронавирус выявили у 2 698 человек. 1 688 пациентов уже выздоровели. 19 человек с подтвержденной инфекцией скончались.

Коэффициент распространения коронавируса в Воронежской области продолжает держаться выше нормы. Он составляет 1,23, а норма - 0,8. Свободный коечный фонд для лечения Covid-19 также пока далек от идеала: 28,3% (норма 50%). Кстати, к 18 июня в регионе развернут 800 дополнительных коек. С учетом введения в строй новой инфекционной больницы на улице Ростовской в Воронеже общее число мест для зараженных коронавирусом достигнет 3 200. Нет проблем только с тестированием на 100 тысяч жителей: 171,5 при норме 90.

После появившихся слухов о невыплате стимулирующих премий сотрудникам Воронежской областной инфекционной больницы заместитель прокурора Ленинского района Александр Скрынников встретился с медиками. Персонал учреждения также рассказал ему о ситуации со средствами защиты. Теперь по каждому обращению будет проведена проверка.

Единственное котокафе Воронежа оказалось на грани выживания из-за коронавируса. Владельцы заведения обратились за поддержкой к своим клиентам. Хозяева помещения сделали арендаторам скидку почти в 50%, но и эта сумма по 50 тысяч за месяц оказалась для них неподъемной. К середине июня организаторы котокафе будут должны уже 150 тысяч.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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