На видео попало задержание криминальных авторитетов в Воронежской области

Осколки окна на первом этаже разлетаются под ударами кувалды в руках полицейского. В этот момент хозяин дома открывает дверь. И мгновенно оказывается на полу лицом вниз.

- Дома еще кто-то есть? - спрашивает боец группы захвата.

- Жена, - угрюмо отвечает мужчина с заломанными руками.

На этих кадрах оперативной съемки - задержание предполагаемого члены группы, которая обманула терновского фермера более чем на полмиллиона рублей.

По информации правоохранителей, в нее входили трое мужчин 32, 49 и 60 лет. Ранее их уже судили за имущественные и преступления против личности. Более того, по неофициальным данным, двух из них считают криминальными авторитетами.

Схему обмана придумал старший из троицы в сентябре прошлого года. Чтобы привлечь внимание фермера, они предложили ему завышенную цену за товар. Затем младший организовал встречу, на которой определили условия погрузки и покупки 50 тонн семян.

Товар из Терновского района планировали отправить в Борисоглебск. Перевозкой похищенного груза занимался 49-летний мужчина. Деньги фермеру обещали перевести в течение трех дней на расчетный счет.

- Но потом они перестали выходить на связь, - говорит потерпевший. - Теперь органы разобрались. Один криминальный авторитет сидит, а другого выпустили под домашний арест. И я боюсь выходить на улицу, на меня оказывается психологическое давление.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, деньги нашли в жилище фигурантов. Их изъяли. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Им грозит до шести лет лишения свободы.

Центральный суд Воронежа отправил 32-летнего мужчину под стражу, 60-летнего подельника - под домашний арест, а 49-летнего подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.