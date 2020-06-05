2020-06-05T16:29:33+03:00
Происшествия

На видео попало задержание криминальных авторитетов в Воронежской области

Аферисты увезли семечки, выращенные терновским фермером, а денег не заплатили [видео]
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото задержания.Фото задержания.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
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Осколки окна на первом этаже разлетаются под ударами кувалды в руках полицейского. В этот момент хозяин дома открывает дверь. И мгновенно оказывается на полу лицом вниз.

- Дома еще кто-то есть? - спрашивает боец группы захвата.

- Жена, - угрюмо отвечает мужчина с заломанными руками.

Фото задержания. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото задержания.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

На этих кадрах оперативной съемки - задержание предполагаемого члены группы, которая обманула терновского фермера более чем на полмиллиона рублей.

По информации правоохранителей, в нее входили трое мужчин 32, 49 и 60 лет. Ранее их уже судили за имущественные и преступления против личности. Более того, по неофициальным данным, двух из них считают криминальными авторитетами.

Схему обмана придумал старший из троицы в сентябре прошлого года. Чтобы привлечь внимание фермера, они предложили ему завышенную цену за товар. Затем младший организовал встречу, на которой определили условия погрузки и покупки 50 тонн семян.

Товар из Терновского района планировали отправить в Борисоглебск. Перевозкой похищенного груза занимался 49-летний мужчина. Деньги фермеру обещали перевести в течение трех дней на расчетный счет.

- Но потом они перестали выходить на связь, - говорит потерпевший. - Теперь органы разобрались. Один криминальный авторитет сидит, а другого выпустили под домашний арест. И я боюсь выходить на улицу, на меня оказывается психологическое давление.

Фото задержания. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото задержания.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, деньги нашли в жилище фигурантов. Их изъяли. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Им грозит до шести лет лишения свободы.

Центральный суд Воронежа отправил 32-летнего мужчину под стражу, 60-летнего подельника - под домашний арест, а 49-летнего подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Задержание подозреваемых в мошенничестве в Терновском районе.Видео: ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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